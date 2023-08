US Open: Postup do druhého kola slaví Muchová i sedmnáctiletý Menšík

ČTK

Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do druhého kola tenisového US Open. Turnajová desítka Muchová vyřadila 6:4, 6:0 Australanku Storm Hunterovou a prošla z úvodní fáze poprvé od roku 2020, Sedmnáctiletý Menšík zase postoupil z 1. kola hned při svém grandslamovém debutu, když zdolal Francouze Gregoirea Barréreho 6:4, 4:6, 7:6, 6:2. Skončila naopak Linda Fruhvirtová, která neukončila sérii porážek a podlehla domácí Danielle Collinsové 2:6, 0:6. První zápasy dnes v New Yorku čekají další čtyři Čechy včetně Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky.

Česká tenistka Karolína Muchová | Foto: ČTK/AP/Hamish Blair