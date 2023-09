Radost ze semifinále US Open. Gauffová? Bude to tvrdá bitva, říká Muchová

Tenistka Karolína Muchová je po postupu do semifinále US Open spokojená se svou hrou i mentálním rozpoložením. Turnajová desítka naposledy v New Yorku jasně porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:0, 6:3 a na tiskové konferenci ocenila, jak se dokázala letos vrátit po dřívějších zdravotních potížích. Věří si také do boje o finále s domácí Američankou Cori Gauffovou, které bude moci oplatit nedávnou porážku z finále turnaje v Cincinnati.

Karolína Muchová na US Open. | Foto: Profimedia