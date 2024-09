Česká tenistka Karolína Muchová může už dnes v noci proklouznout do finále US Open. V cestě jí nebude stát světová jednička Iga Swiateková, nýbrž domácí Jessica Pegulaová. O co kromě grandslamového titulu Češka hraje?

Podle předběžného plánu by měla olomoucká rodačka Karolína Muchová začít svůj zápas na největším kurtu v noci ze čtvrtka na pátek ve 2.30 ráno. V tu dobu už by měla být známá první finalistka, která vzejde ze souboje Američanky Navarrové s Běloruskou Sabalenkovou.

Také Česku v areálu Flushing Meadows čeká domácí hráčka. Na kurtu Artura Ashe, který pojme 23 771 diváků vyběhne proti Jessice Pegulaové, která odstranila z cesty světovou jedničku Polku Swiatekovou.

Pegulaová nastoupí do svého prvního grandslamového semifinále. To Muchová dokázala tuto metu na US Open obhájit z minulého roku a nepřišla tak o body do rankingu. Teď může nějaké nahrát navíc proti šesté hráčce žebříčku WTA. Postup do finále by znamenal posun na 36. místo, celkový triumf pak dokonce teleport do elitní dvacítky. Do turnaje vstupovala Muchová jako 52. na světě a hrozil ji v případě velkého neúspěchu dokonce výpadek z elitní stovky.

Favoritkou je Američanka

Kromě splnění snu v podobě vítězství na grandslamu hraje Muchová také o velké prize money. Za semifinále si přišla na milion dolarů (asi 22,5 milionu korun). Finále by ji přidalo dalších 800 tisíc dolarů (18 milionů korun). Pokud by celý podnik opanovala, tak si celkově vydělá 3,6 milionu dolarů (přes 80 milionů korun).

Nicméně ani jedna z hráček na turnaji ještě neztratila set. Muchová jediný vzájemný duel s Pegulaovou prohrála. Hrál se také na americké půdě na betonu v Cincinnati a Američanka vyhrála 2:1 na sety. Mírnou kurzovou favoritkou je podle sázkových kanceláří Pegulaová. Duel můžete sledovat na Eurosportu 1.

Pro Muchovou půjde o čtvrté grandslamové semifinále. Dvakrát jej nezvládla (vždy s Američankou), jednou byla úspěšná proti Sabalenkové.

Tady ve čtvrtfinále musela překonat kromě nasazené Brazilky Beatriz Haddadové Maiaové také zdravotní trable. „Musela jsem běžet na toaletu,“ svěřila se. Právě zdraví Muchovou často limituje. Od loňského září až do letošního června nehrála kvůli operaci zápěstí.