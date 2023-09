US Open: Muchová je v osmifinále, Američanku zdolala za necelé dvě hodiny

ČTK

Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open podruhé v kariéře do osmifinále. Finalistka letošního Roland Garros a turnajová desítka porazila na betonu v New Yorku domácí Taylor Townsendovou za necelé dvě hodiny 7:6, 6:3. O čtvrtfinále se Muchová utká s 53. hráčkou světa Číňankou Wang Sin-jü.

Česká tenistka Karolína Muchová | Foto: ČTK/AP/Hamish Blair