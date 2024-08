Karolína Muchová ohromila tenisový svět. Česká tenistka na US Open šokovala skvostným úderem za zády. Málo vídaný moment okamžitě zahltil internet a sociální sítě. Všichni mají jasno: jde o úder roku.

Muchová v úvodním utkání na americkém grandslamu porazila domácí tenistku Katie Volynetsovou. Amerika se klaní Češce především za neskutečný lob, ze kterého lidé doslova šílí.

Srovnání úderů Karolíny Muchové a Carlose Alcaraze:

| Video: Youtube

Muchová se při výměně v šestém gemu prvního setu dostala do defenzivy, vykouzlila však neskutečný úder. Smeč Američanky vybrala za zády a ještě k tomu ve výskoku, načež výměnu razantně zakončila.

Video s jejím fantastickým úderem se okamžitě stalo virálním. „Karolína Muchová zahrála úder roku,“ měl jasno oficiální účet US Open.

Nejtalentovanější tenistka na okruhu

A další specializované účty souhlasily. „Karolína Muchová trefuje na US Open úder roku. Lob za zády. Je to skoro až vtip, jak je tahle žena talentovaná,“ napsal na sociální síti X účet The Tennis Letter.

„Už jste někdy viděli něco takového? Karolína Muchová možná právě trefila úder roku,“ přidal se kanál Eurosport. „Nejtalentovanější tenistka na okruhu předvedla úder roku,“ doplnil španělský novinář Gonzalo Ferreyra.

Mimochodem, stejný úder předvedl přede dvěma lety Carlos Alcaraz. A také na US Open. Muchové by se tak od teď mohlo klidně říkat Alcaraz v sukni.

Muchová se letos vrátila na kurty po operaci zápěstí, kvůli kterému nehrála deset měsíců. „Každý zápas je pro mě dobrý. Určitě je potřeba si jimi projít a zase zjistit, jak hrát za určitých stavů. Je to pro mě ta největší zkušenost,“ řekla po utkání loňská semifinalistka, která vyzve ve druhém kole grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou.