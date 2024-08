Loni došla na US Open až do semifinále, letos si New York podmaňuje znovu. Karolína Muchová nejprve uhranula lobem za zády, který experti označili za úder roku, pak vyprovodila z kurtu čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou.

Po prohraném finále loni na French Open prožívala těžké období. Musela na operaci se zápěstím a téměř deset měsíců pořádně nesáhla na raketu. Karolína Muchová si toho vytrpěla hodně. Teď si ale v New Yorku užívá chvíle slávy.

„Letos je pro mě největší výhra, že můžu zase hrát. Jsem opravdu vděčná, že jsem se sem dostala,“ popsala svoje pocity osmadvacetiletá rodačka z Olomouce.

Karolína Muchová vyřadila Naomi Ósakaovou:

| Video: Youtube

Muchová zase předvádí svůj parádní tenis, který všichni obdivují. V prvním utkání proti Američance Katie Volynetsové nadchla neskutečným úderem za zády po vzoru Carlose Alcaraze. V dalším kole si zase vyšlápla na Japonku Naomi Ósakaovou. Dvojnásobnou šampionku z Flushing Meadows z let 2018 a 2020 porazila 6:3, 7:6.

Elektrizující atmosféra

Kromě senzačního triumfu nad někdejší královnou světového tenisu si užila i elektrizující atmosféru na největším kurtu Arthura Ashe. „Bylo to úžasné. Jasně, diváci fandili hlavně Naomi. Ale přišlo hodně lidí a byla to show. Pro takové zápasy, atmosféru a energií tenis hraju,“ svěřila se Muchová.

Ósakaová se letos vrací na kurty jako maminka poté, co loni porodila dceru Shai. Návrat do pulzující megapole si ale představovala jinak. Vyřazení nesla těžce. „Je to trochu drsné, protože tyhle prohry beru osobně. Zní to dramaticky, ale pokaždé, když prohraju, mám pocit, že mi umírá srdce,“ pronesla zdrcená Japonka, která na americkém turnaji zazářila jen zběsilým outfitem s obrovskou mašlí na zádech.

„Naomi je úžasná hráčka. Vyhrála tady a jsem ráda, že ji vidím zpět. Hrála velmi dobře a pomalu se dostává na vrchol, jako byla předtím,“ konejšila soupeřku Muchová.

Ta může na US Open navázat na loňskou semifinálovou účast. V boji o osmifinále se Muchová utká s Ruskou Anastasiou Potapovovou. „Letos jsem v jiné pozici než vloni. Ani to nechci porovnávat, ale byla to hrbolatá cesta. Měla jsem operaci a nevěděla, jestli budu hrát. Jsem vděčná, že tady jsem a že můžu hrát bez bolesti takovéhle zápasy.“