Na pařížské antuce předváděla úchvatný tenis. A to přitom nemá oranžový povrch zrovna ráda. Karolína Muchová všem vyrazila dech. A experti i fanoušci už se těší, s čím se vytasí na oblíbené trávě. Po tom, co česká senzace ukázala na Roland Garros, se může klidně zařadit mezifavoritky Wimbledonu.

Karolína Muchová ve finále Roland Garros. | Foto: Profimedia/AP/Jean-Francois Badias

Dva týdny tenisový svět hltal příběh olomoucké rodačky, která se až v šestadvaceti letech dočkala svého premiérového finále na grandslamu. Karolína Muchová během pařížské jízdy vyřadila dvě hráčky z top 10 a světovou dvojku. Až v bitvě o titul Češku zastavila aktuálně nejlepší hráčka planety Iga Šwiateková. Polka na to potřebovala téměř tři hodiny.

Muchová může být nejlepší tenistkou, míní expert. Trenér: Pro nás je vítězka

„Na trávu a rychlé povrchy se těším, mám je radši. Ale je hezké vědět, že umím hrát dobře i na antuce,“ culila se Muchová po parádním tažení na French Open.

Třísetovou porážku ve finále rychle hodila za hlavu a už hleděla dopředu. „Příště budu ještě silnější. Není to klišé. Jsem připravená se pustit zase do práce a makat, abych tyhle výsledky zopakovala,“ vzkázala hrdinka.

Muchová teď bude upínat pozornost k Wimbledonu, kde se už dvakrát probila do čtvrtfinále. Travnatý major přijde na řadu 3. července. „Možná nebudu hrát žádný turnaj na trávě, dobře se připravím a budu se soustředit na Wimbledon,“ přemítala.

Dlouhé roky se drápala nahoru

Muchová si musela současný úspěch tvrdě vydřít. Trvalo to dlouhé roky, než na grandslamu prorazila. Do čtvrtfinále se poprvé dostala až v roce 2019. A bylo to právě v Londýně. Vyřadila velká jména včetně krajanky Karolíny Plíškové. Mimochodem, v Soulu pak získala svůj zatím jediný titul WTA.

Jako ženský Djokovič. Před Muchovou se klaní tenisový svět, smekají i legendy

Další průlom přišel o dva roky později. Vítězství nad světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou ve čtvrtfinále Australian Open a první postup do semifinále. Letos konečně klaplo i vytoužené finále. Takže teď už zbývá pouze grandslamový titul. Může to být zrovna ve Wimbledonu, pokud vydrží forma a především zdraví.

Paříž Muchovou katapultovala v rankingu WTA o 27 míst na 16. pozici. Lepší z Češek jsou už jen dvanáctá Barbora Krejčíková a devátá Petra Kvitová. „Nepřemýšlím o tom, zda se mohu stát světovou jedničkou, nebo pětkou. Budu se snažit své limity posouvat. Kdo ví, kde je mám,“ řekla.

Nejlepší úder Karolíny Muchové ve finále Roland Garros:

Zdroj: Youtube

Podle otce Muchové nehrozí, že by jí stoupla sláva do hlavy. „Má pořád vůli na sobě pracovat. Když se podíváte, kde byla před dvěma lety a odkud se musela drápat, je to úžasné,“ připomněl Josef Mucha neustálé zdravotní lapálie své dcery a pád až do druhé stovky. „Nezamává to s ní, ustojí to.“