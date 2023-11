/ROZHOVOR/ Karolína Muchová prožívá bláznivý konec životní sezony. Poprvé v kariéře si vybojovala pozvánku na Turnaj mistryň, má být českým trumfem ve finále Billie Jean King Cup, ale… Není v optimální pohodě. V rozhovoru pro Deník, který vznikl před jejím plánovaným odletem do Mexika, kam ji nakonec nepustilo zraněné zápěstí, se přesto několikrát usmála. Třeba když přišla řeč na stavění kostek.

Karolína Muchová před odletem na Turnaj mistryň | Foto: Jakub Jonáš

Ještě před rokem žila Muchová v nejistotě. Hlavou se jí honily otázky: Vrátím se mezi elitu? Budu hrát na kurtu proti nejlepším?

Rodačka z Olomouce tehdy v jednu chvíli spadla v žebříčku až do třetí stovky (přesně na 235. místo). Po zranění nemohla najít formu, nedařilo se jí takřka nic. Ale pak udělala nejlepší možné rozhodnutí: vrátila se ke slovenskému trenérovi Emilovi Miškemu.

Střih do současnosti. Teď je z ní osmá hráčka světa a finalistka letošního French Open. „Pomohlo mi, že kolem sebe mám zase lidi, které dobře znám a k nimž mám nějaký osobní vztah,“ řekla 27letá tenistka.

Hodně tenistek si nejen v období krize nechá pomáhat od psychologa, mentálního kouče. Vím, že jste o této cestě také uvažovala. Už jste se rozhodla, zda někoho angažujete?

Měla jsem teď kvůli zranění dost času, přemýšlela jsem o tom a oslovila jsem jednoho odborníka. Vypadá to, že už v přípravě na novou sezonu bychom spolu měli začít pracovat. Těším se na to, ale zatím to víc neřeším.

Co sportovkyně jako vy s psychologem řeší? Tenis, běžné problémy, obojí?

Je to hodně individuální. Zatím jsem měla tři mentální kouče a dá se říct, že pomůžou s tím, čím si procházíte. V tenise to bývá tak, že jste jeden týden nahoře a o týden později zase dole. A když potřebuji pomoci i mimo kurt, tak to také většinou jde.

Ptám se i proto, že někdejší světová jednička Iga Swiateková z Polska dostala od odborníka v této oblasti zajímavou radu. Má se zabavit stavěním kostek z Lega.

(úsměv). Neříkám, že to není zábava, také jsem stavěla… Ale myslím, že mně by Lego nepomohlo.

Některé hráčky mají problém se sociálními sítěmi, urážkami od zhrzených sázkařů. Co vy?

Mám výhodu, že jsem si k sociálním sítím nevytvořila nějaký bližší vztah. Asi i díky tomu se mi nikdy nestalo, že by se mě urážka dotkla. Ale vím, že některé holky to mají opačně a prožívají to.

Ráda čtete. Thrillery a dramata, nebo těch si užijete dost na kurtu?

Mám ráda esoterické knihy. Autobiografie. Něco, co mě vzdělá. Neříkám, že si nepřečtu i příběh, ale radši se dozvídám něco nového.

Jste typ, co si chodí pro literaturu do knihkupectví?

Přesně tak. Už cesta do knihkupectví je pro mě zážitek. Samozřejmě jsem zkoušela i takové ty audioknihy, zvláště když jsem se připravovala na maturitu. Chtěla jsem toho mít v hlavě co nejvíc. Ale zjistila jsem, že potřebuji papír a číst to sama.

Máte doma plnou knihovnu?

Nejsou to žádné hromady. Odhadla bych to na padesát knížek.

Když jsme u kultury. Vím, že se dobře znáte s známou herečkou Rebel Wilsonovou. Podpořila vás i na US Open?

Bohužel ne, zrovna natáčela muzikál v Austrálii. Domluvily jsme se, že kafe nebo oběd si dáme v Melbourne. Měly bychom se vidět během Australian Open.

Poslední zápas odehrála Karolína Muchová 8. září, kdy v semifinále US Open prohrála s Coco Gauffovou. Uvažovala o startu na štědře dotovaném podniku v Číně, dokonce tam odletěla, ale když zjistila, že nemusí nastoupit, protože má jistou účast na Turnaji mistryň, odhlásila se. „Dá se říct, že jsem pořád byla na kurtu, ale ne s raketou,“ řekla na tiskové konferenci.Zdroj: Profimedia

Nezkoušela vám nabídnout nějakou roli? Hollywood má rád příběhy.

A víte, že už jsme něco malého plánovaly? Je otázka co a kdy, během turnajů to prostě nejde.

V říjnu jste zašla na koncert Ewy Farné. Jste její fanynka?

Když jsem chodila na základní školu, poslouchala ji snad celá třída. Dýchlo na mě dětství, vrátila se spousta pocitů.

Evidentně jste si to užila.

Ráda chodím na koncerty a tady… Zpívala celá O2 arena. Bylo to skvělé, neváhala bych říct, že jeden z mých nejlepších hudebních zážitků.

Pocházíte z Olomouce, ale žijete v Praze. Kde jste doma?

Když řeknete slovo domov, tak mě napadne Praha. Už si tady přijdu doma. Mám tu byt, trénuju tady.

Jak často se podíváte za rodinou a přáteli?

Ne tak často, jak bych chtěla. Ráda se vracím do Olomouce, ale sezona je tak natřískaná, že málokdy. Vezměte si, že mám třeba volný víkend. Jenže po naší milované D1 bych jela jeden den čtyři hodiny tam a druhý den čtyři hodiny zpět. Radši si odpočinu.

Vyrazíte někdy na fotbal?

To víte, že ho řeším s tátou i bráchou, ale většinou jen na dálku. Začneme v Teplicích, pokračujeme Brnem a končíme u mého tenisu.

Váš bratr Filip teď dělá dvojku v Teplicích, otec přešel ze Slovácka do Brna…

Vím, že měl více nabídek a nakonec zvolil Zbrojovku. Viděl tam velkou šanci pomoci. Navíc ostatní nabídky byly dál od domova. Zatím to není nejlepší, což mě mrzí. Vím, jakým stylem táta pracuje, co tomu obětuje. Ráda bych ho zase viděla v první lize.

Nemrzí vás, že se Turnaj mistryň nekoná v Česku. Hlásila se také Ostrava…

Těším se i do Mexika, ale je jasné, že z toho mám smíšené pocity. Byla bych ráda, kdyby to bylo doma. Navíc nás pak čeká cestování do Sevilly na finále Billie Jean King Cupu. Aspoň snad poletíme spolu s Maki (Markétou Vondroušovou).