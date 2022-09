Naprosto skvělý vstup do zápasu a hladce získaná první sada. Poté však přijde nepochopitelný zkrat v hlavě rázem je ze stavu 1:4 v té třetí sadě. Zdá se, že je hotovo. Jenže když se za půl hodiny podíváte na konečný výsledek, připadáte si tak trochu jako Alenka v říši divů.

Asi tak nějak probíhá valná většina zápasů české tenistky Karolíny Plíškové v letošní letošní. V tom posledním před zraky newyorkského publika se naštěstí dokázala vybičovat a téměř ztracený duel úvodního kola grandslamu nakonec dotáhla do vítězného konce.

Další zápas v režimu nahoru a dolů

Polku Linetteovou přemohla v závěrečném tiebreaku třetí sady, definitivně si mohla oddechnout až po dvou a půl hodinách urputného boje. „Můžu být na sebe hrdá, jak jsem se udržela v mači, ale udělala jsem z něj zbytečně moc velké drama,“ řekla po zápase novinářům.

„Přijde mi, že v poslední době se mi to stává pořád. Jako bych nemohla odehrát jeden normální zápas,“ povzdechla si Plíšková.

Dlouho to vypadalo, že z toho bude další grandslamové zklamání. Linetteová měla dvaadvacátou hráčku světového žebříčku doslova na lopatě, k vítězství jí scházelo jen pár míčků. Na zmrtvýchvstání Plíškové by si v tu chvíli nevsadil ani ten největší hazardér.

Karolína Plíšková v průběhu prvního kola US Open proti Polce Linetteové.Zdroj: ČTK/AP/Mary Altaffer

Jenže světe div se, ono skutečně přišlo. Česká tenistka se dokázala vrátit zpět do zápasu, srovnala na 6:6 av rozhodujícím tiebreaku dokonce utekla už na 7:2 Ovšem vzápětí následovala další slabá chvilka Plíškové a rázem byl stav 7:8 ve prospěch odhodlané Polky.

„Nevím, co k tomu říct. To bych raději nekomentovala. Trochu jsem měla nervy, dost energie mi bralo i vedro,“ přiznala. „Byl to hodně těžký fyzický test, ale příště už budu v pohodě,“ nahodila zpět velice vítaný úsměv na tváři.

Vydřená výhra a hurá na Bouzkovou

A ten byl rozhodně na místě. I na poněkolikáté totiž úspěšně prchla hrobníkovi z lopaty a heroickou koncovku duelu nakonec ovládla poměrem 10:8. Naprosto vyčerpaná sotva dobelhala k síti, zamávala jásajícím tribunám a rychle utíkala za zaslouženým odpočinkem.

„Ještě nedávno jsem měla zdravotní potíže, o kterých tu nechci příliš mluvit, takže jsem byla téměř týden jenom na pokoji. Na tak dlouhý boj jsem rozhodně nebyla připravena,“ přiznala a zároveň upozornila na obrovské vedro v areálu Flushing Meadows.

Před nedávnem na turnaji v Torontu ji omezilo bolavé rameno, v průběhu prvního kola v New Yorku vyvstala bolest pro změnu v oblasti chodidla. „Nevím, asi jsem nějaká zakletá. Možná je to tím, že už asi opravdu stárnu,“ vtipkovala na tiskovou konferenci.

Den volna tak přijde určitě vhod. A malinko potlučené Plíškové hned dvakrát. Už ve čtvrtek odpoledne čeká finalistku US Open z roku 2016 další těžký úkol, tentokrát bude čelit nebojácné krajance Marii Bouzkové, letnímu objevu domácího tenisu.

Čtyřiadvacetiletá tenistka si v prvním kole poradila s mladičkou Lindou Noskovou, kterou však přemohla rovněž až v třísetové bitvě. I přesto nyní držím trumfy ve svých rukou. Favoritkou bude jednoznačně Plíšková, která takříkajíc „bude muset“. Ustojí tuto těžkou roli?