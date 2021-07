Wimbledon 2021, finále. Pro přiblížení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník

Poprvé hrála Plíšková grandslamové finále v roce 2016 na US Open. Nadějně rozehraný duel s Angelique Kerberovou z Německa, která se po turnaji stala první hráčkou světa, prohrála ve třech setech.

"Mám už nějakou zkušenost a chci si to tak nějak užít," řekla Plíšková.

Pětadvacetiletá Bartyová je v grandslamovém finále rovněž podruhé a znovu narazí na českou protivnici. Předloni v boji o titul na Roland Garros zdolala Markétu Vondroušovou.

Pro Bartyovou je finále Wimbledonu naplněním snu.

"Nikdy jsem si nemyslela, že to dokážu," řekla vítězka londýnské juniorky z roku 2011 a ke hře na trávě doplnila: "Je to proces. Pořád se učíte a přizpůsobujete se, jak se tráva během turnaje mění. Je rychlejší, tvrdší."

Plíšková hrála s Bartyovou sedmkrát a vyhrála dva zápasy. Letos Australance podlehla po boji na antuce ve Stuttgartu, kde ji dělily dva míče od vítězství.

"Bylo to vyrovnané. Ona vás díky její hře donutí cítit se trochu ošklivě. Jejímu stylu se hodně těžko čelí. Na trávě zvlášť kvůli jejímu slajsu a dalším úderům. Nikdy jsem proti ní neodehrála hrozný zápas," řekla Češka.

Na centrální dvorec chce svěřenkyně německého kouče Saschi Bajina nastoupit bez obav.

"Nemám co ztratit. Hlavní bude to zvládnout mentálně v pohodě, protože o svoji hru strach nemám," podotkla Plíšková, kterou v turnaji zdobí hlavně skvělý servis a 54 es. "Úroveň mé hry byla po celé dva týdny opravdu dobrá, což doufám udržím ještě jeden zápas."

Prohry ve Wimbledonu v letech 2018 (třetí kolo) a 2019 (čtvrté kolo) označila Bartyová za jedny z nejbolavějších v kariéře.

"Pekelně jsem se toho z těch týdnů naučila. Myslím, že člověk stejně vždycky získá největší zkušenosti ze svých temných časů," uvedla Bartyová.

Sweet Karolina.@KaPliskova comes from a set down to reach the #Wimbledon final for the first time after beating Aryna Sabalenka 5-7, 6-4, 6-4 pic.twitter.com/xCPFfAXL7V