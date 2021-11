Místo v semifnále si s předstihem zajistala Anett Kontaveitová. V laufu hrající Estonka porazila obě Češky. Plíšková v druhém utkání skupiny prohrála s Kontaveitovou 4:6 a 0:6 za necelou hodinu.

"Já hrála normálně a ona extrémně dobře. První set rozhodl a druhý nemá cenu hodnotit. Hrála výborně a nedala mi v podstatě šanci," konstatovala Plíšková.

Zatímco Plíšková má na kontě jednu výhru nad Garbiň Muguruzaovou, Krejčíková nemá ani jednu. Po Kontaveitové totiž podlehla i Španělce. Nasazená dvojka turnaje padla ve třech setech 6:2, 3:6 a 4:6.

"Myslím, že zápas byl dobrý a fakt mi to uteklo jenom o kousek. Přišlo mi, že jsem neměla štěstí v důležitých momentech. Když jsme se tahaly při jejím servisu, tak mi to najednou trefila na lajnu nebo do rožku. Byla akorát šťastnější, ale moje představení bylo dobré," řekla Krejčíková.

Zdroj: Youtube

I přes dvě porážky ale stále může postoupit ze skupiny do semifinále. Letošní vítězka Roland Garros Krejčíková musí v závěrečném utkání skupiny porazit v neděli v noci Plíškovou ve dvou setech a doufat, že Muguruzaová nezíská set s Kontaveitovou.

"Je to určitě dobrý, že je dál šance, ale moc nad tím nepřemýšlím. Jdu na zápasy s tím, že chci podat co nejlepší výkon a vyhrát. Takto se snažím a budu makat, abych tu šanci proměnila, aby se to třeba podařilo. Těším se, že si zahraju další zápas, možná zápasy," řekla.

S Plíškovou se střetla v minulosti na mezinárodní scéně dvakrát a nezískala ani set. Naposledy proti sobě hrály před třemi lety na Roland Garros. "Zajímá mě, jak jsem se od té doby zlepšila, kde je můj level a jak se zvládnu poprat s její hrou. Bude to dobrá bitva," uvedla Krejčíková.

"Budu hrát svoji hru, agresivně, a buď projdu dál, nebo to bude můj poslední zápas sezony. Pokusím se dát stranou nervy, že jsme ze stejný republiky, a odehrát dobrý zápas," řekla Plíšková, která při předešlých čtyřech účastech na Masters prošla třikrát do semifinále.

Jejich duel bude i bojem o českou jedničku. "Soustředím se na zápas, na svůj nejlepší výkon a věřím, že se mi to povede. Ostatní věci neřeším, je to zbytečný," řekla Krejčíková, kterou před zápasem s Plíškovou ještě čeká další utkání čtyřhry v páru s Kateřinou Siniakovou.