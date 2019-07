"Jsem ještě taková smutná," uvedla Muchová po prohře s osmou nasazenou Ukrajinku Elinu Svitolinovou 5:7 a 4:6. "Čtvrtfinále ve Wimbledonu je ale bomba a myslím, že mě to bude motivovat dál, abych příště uhrála lepší výsledky," dodala po jinak úspěšném vystoupení v All England Clubu.

Loni byla v době Wimbledonu až 223. hráčkou žebříčku, ale od té doby jde mílovými kroky kupředu. Po finále na turnaji v Praze se začátkem května poprvé dostala do stovky a nyní už bude okolo 45. místa. "Jsem ráda, že se posouvám. Je to super. Jdu krok po kroku. Jsem ráda, že budu v padesátce," prohlásila bez emocí.

Být "jen" v padesátce není cílem olomoucké rodačky, která žije od loňska v Praze. Její manažer a bývalý kouč Petra Kordy Tomáš Petera říká, že hráčkou třicítky by měla být určitě. A kde má metu spokojenosti sama Muchová? "Asi až budu první," řekla.

K tomu ještě potřebuje přidat. Hráčku světové desítky zatím porazila jen jednou, a to v pondělí, kdy zdolala v maratonské bitvě Karolínu Plíškovou. Další hráčku Top 10 už nepřemohla a Svitolinové podlehla.



"Můžu zapracovat na kondici," má jasno, kde cítí slabinu. Možná doplní svůj realizační tým o kondičního trenéra. Mezi elitu se posune i díky zápasům, jaké odehrála s Plíškovou a Svitolinovou na velkých kurtech. "Takové zkušenosti jsou úplně super, ty mě posouvají dál," řekla a doufala, že jednou dojde i na grandslamový centrkurt.

Těší se na sladké



Do zápasu se Svitolinovou nastoupila přeci jen unavená z náročné bitvy s Plíškovou. V noci spala asi jen tři hodiny. "Byla jsem až moc unavená, takže jsem usnula až pozdě," vysvětlila. Snažila se na zápas připravit co nejlépe. "Ráno to nebylo tak hrozný, ale na kurtu jsem to potom začala trošku cítit," přiznala.

V prvním setu Svitolinovou přehrávala, vedla 4:1 a 5:3, ale set nezískala. "Nechci se na to vymlouvat, ale cítila jsem, že to šlo s energií dolů. Ona potom hrála dobře, ničím mi nepomohla, trefila i pár dobrých balonů," řekla Muchová. Únava se projevila hlavně na servisu, který ztratila šestkrát. "Nepodržel mě servis jako v ostatních zápasech. Pak už to šlo dolů, chybovala jsem a otočilo se to."



Původně měla v plánu, že se po Wimbledonu ještě vrátí na antuku. Turnaje v Lausanne a v Palermu ale nejspíš vynechá. "Musíme to probrat s týmem. Nevím, jestli se budu vracet na antuku, nebo poletím rovnou do Ameriky na betony," řekla s tím, že potřebujete před turnajovým blokem ideálně dva týdny kvalitní přípravy.



Jisté je, že se za Wimbledon odmění. "Něco si dopřeju. Dám si sladký dezert. Už tady čtrnáct dní jím zdravě. Chybí mi cukr, takže to určitě poruším. Kdybych si mohla vybrat, tak zmrzlinou nebo čokoládou."