Voda si totiž i tak našla cestu dovnitř, a to skrz ventilační otvory pod zatahovací střechou. Na hrací ploše se začaly dělat louže, které bylo třeba vysušit, zatímco diváci – ač pod střechou – začali urychleně vytahovat deštníky.

When is a roof not a roof?#USOpen pic.twitter.com/upEvGySy2A