Zeleňoučká tráva připomínající hebký a voňavý koberec… Komu by se takový pohled nezamlouval? Mezi tenisty a tenistkami se tací najdou. Třeba Karolína Plíšková. Ne snad, že by měla něco proti úpravně zastřiženým a vzorně zalévaným trávníkům. Ale hrát na nich tenis? To prostě není její gusto.

Wimbledon nikdy nepatřil mezi její oblíbené grandslamy. Nešla sice tak daleko jako třeba někdejší chilský bouřlivák Marcelo Ríos, který trávu označil za povrch „vhodný jen pro krávy a fotbalisty“, ale netají se tím, že je proti podmanivému kouzlu tradičního tenisového svátku v All England Clubu imunní.

„Ne že bych to tady nesnášela, ale přišlo mi, že se z Wimbledonu dělá něco víc, než je,“ svěřila se Plíšková během letošního ročníku.

Nechuť (prý) pomáhá

Možná by mluvila krapet jinak, kdyby se jí na zeleném povrchu dařilo, ale až do roku 2018 tu nedokázala přejít přes druhé kolo. Pak sice zaznamenala dvě osmifinále, ale to už byla její nechuť zakořeněná.

Třeba se to teď změní: Plíšková totiž po skvělých výkonech ladně protančila až do semifinále, v němž jí ve čtvrtek čeká světová čtyřka Aryna Sabalenková. To by v tom byl čert, aby na wimbledonský „ples v bílém“ neshlédla přívětivějším okem… Nebo ne?

„Pořád ho nemám ráda,“ smála se dlouhonohá Češka po hladké čtvrtfinálové výhře nad Viktorijí Golubicovou. „Možná mi to pomáhá. Nenávist je silné slovo, ale tím, že Wimbledon nemám ráda, tak se mi teďka tak daří,“ zamyslela se devětadvacetiletá Plíšková.

Důležité je, že někdejší světová jednička rázně uťala letošní sérii nevýrazných až podprůměrných výsledků. Ať už duel proti běloruské ranařce Sabalenkové vyhraje či ne, měla by se Plíšková vrátit do světové desítky, z níž po dlouhých letech vypadla. Jen na chvíli, dodejme.

Nevyžádané rady nepotřebuje

Navíc se může čerstvě pochlubit tím, že na všech čtyřech grandslamech postoupila do semifinále.

„Jsem ráda, že se mi to podařilo, i když to nebyl můj cíl. Je ale fakt, že mi hodně lidí říkalo, jak to že se v Paříži dostanu do semifinále, a na Wimbledonu ne,“ poukázala rodačka z Loun na to, že ryze teoreticky by jí to na svižném pažitu mělo jít lépe než na „ospalé“ antuce pod Eiffelovkou.

Plíšková poslední dobou čelila spoustě dobře i méně dobře míněných dotazů, co s ní je. Vůbec se jí nedařilo, a když už v Římě došla do finále, skončilo pro ni ostudou v podobě výsledku 0:6, 0:6. Na trávě před Wimbledonem nevyhrála jediný mač. Vlastně se ani nelze divit, že jí tolik lidí chtělo poradit…

„Ale já nic z toho slyšet nepotřebuju,“ odmítá Plíšková nevyžádané rady. Ráda kráčí vlastní cestou. Její výsledky v All England Clubu – neztratila ještě ani set – svědčí o tom, že dobře věděla, co dělá. Spolupráci s novým trenérem Saschou Bajinem si chválí, byť nějakou dobu trvalo, než se dobrý pocit z tréninků projevil i ve výsledcích.

Od její jediné účasti ve finále grandslamu uplynulo skoro pět let, za tu dobu se u Plíškové vystřídalo devět trenérů a trenérek. Vyjde její útok na vysněný titul?