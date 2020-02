Klokana pořád máma oprašuje, říká Strýcová. Ví, že soupeřky byly ve finále lepší

Jak ten čas letí. Je to už dlouhých osmnáct let, co Barbora Strýcová opanovala dvouhru juniorek na Australian Open. Rok nato triumfovala znovu. „Přivezla jsem si tehdy plyšového klokana, máma ho má pořád v poháru a oprašuje ho,“ zavzpomínala česká tenistka, která včera v Melbourne znovu bojovala o titul. Tentokrát mezi dospělými a ve čtyřhře.

Barbora Strýcová. | Foto: ČTK/ZUMA/Wang Shengda