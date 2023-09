Peníze od Saúdů mu nesmrdí. Chci dostat zaplaceno, tvrdí australský tenista

Mají peníze i moc a jsou nenasytní. Šejkové ze Saúdské Arábie si už koupili fotbal, golf i formuli jedna. Teď budou ovládat i tenis. Podnik Next Gen ATP Finals, tedy Turnaj mistrů pro tenisty do 21 let, se na příštích pět let stěhuje do Džiddy.