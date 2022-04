Na okruzích ATP a WTA totiž zatím Rusové a Rusky stále smějí hrát, byť ne pod svou národní vlajkou (to samé platí o Bělorusech, jejichž země se do krvavého konfliktu rovněž namočila). Názory na to se různí. Podle některých je to správné, protože vesměs v cizině žijící tenisté za Putina nemůžou a s válkou nesouhlasí, jiné hlasy – včetně většiny ukrajinských tenistů – ale tlačí na přísnější postih.

Přijdou Medveděv a spol. o Wimbledon? Vždyť ani nebyli u voleb, zní z Ukrajiny

Už několik týdnů se tak diskutovalo o tom, zda Medveděv a spol. nepřijdou o Wimbledon. Jde totiž o turnaj pořádaný All England Lawn Tennis Clubem a nespadá tak pod pravomoc ATP. Britská vláda tlačila na to, aby nejslavnější turnaj světa vyslal jasný vzkaz.

Uvažovalo se například o nějaké formě prohlášení, kterým by se hráči a hráčky distancovali od Putinova režimu a pak by mohli nastoupit. Nakonec ale padlo jiné rozhodnutí: podle BBC bude letošní Wimbledon pro Rusko a rovněž Bělorusko zcela uzavřený. Oficiální oznámení má přijít již brzy.

Rusko musí být izolováno

„Myslím, že to je správný krok. Rusko by mělo být izolováno všemi možnými způsoby a tamní lidé si to musejí vyřešit,“ vyjádřil se ukrajinský tenista Alexandr Dolgopolov. Jeho krajanka Olga Savčuková to vidí podobně: „Nemůže to fungovat tak, že devadesát procent Rusů potrestáme sankcemi a deset procent ne.“

Uplatňování principu kolektivní vinu ovšem má i vlivné odpůrce, nedávno se proti podobným hromadným trestům vyslovila například Martina Navrátilová.

Ruští tenisté jako Daniil Medveděv (momentálně na 2. místě žebříčku ATP) či Andrej Rubljov (8. místo) přitom v nedávné době válku odsoudili a především první jmenovaný by nepochybně patřil na londýnské trávě ke žhavým favoritům na titul. To samé platí třeba o běloruské ranařce Sabalenkové, loňské semifinalistce.

O letošní Wimbledon přijdou také Karen Chačanov, Anastasia Pavljučenková, Viktoria Azarenková, Darja Kasatkinová a další. Hlavně mezi ženami jsou Rusky hodně početné a jejich vyloučení tak podobu turnaje nepochybně výrazně ovlivní.