Jde o taktický tah ze strany tenisových hvězdiček, který se stal zejména v posledních letech předmětem velkých spekulací. Opravdu potřebují hráči na záchod, nebo jde o pouhou snahu vyvést protivníka z tempa?

Už to vypadalo, že se po všech diskusích slehla voda. Jenže před nedávnem se o opravdu unikátní kousek postaral řecký tenista Stefanos Tsitsipas, jenž si doslova zamiloval toalety newyorského areálu během US Open.

Všechno odstartoval již v prvním kole proti britské legendě Andy Murraymu, když si na záchod odskočil nejprve na konci druhého setu, poté se o pár okamžiků později nechal dobrých patnáct minut ošetřovat a před čtvrtou sadou na dalších osm minut zmizel. Kde jinde, než opět na toaletě.

Zápas sice dotáhl do vítězného konce, ale slov obdivu se rozhodně nedočkal. Murray jej ihned po zápase nařkl z nesportovního chování, na sociálních sítích se proti němu bouřila i tenisová veřejnost.

"It has never once taken me that long to go to the toilet, ever!" #andymurraypic.twitter.com/JiJJoUaipL