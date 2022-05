Muchová získala v duelu s Američankou Amandou Anisimovovou po boji první set, ale ve druhém si v páté hře podvrtla pravý kotník. Nohu si nechala zatejpovat, zkusila hrát, ale za stavu 7:6, 2:6 a 0:3 se slzami odstoupila.

V intenzivním prvním setu šla Muchová třikrát do brejku, ale výhodu ani jednou neudržela. Při svém podání totiž byla pod tlakem tvrdých úderů soupeřky. Za stavu 4:5 čelila setbolu, ale Anisimovová poslala return do sítě. Češka vzala Američance podání na 6:5 po skvělé výměně zakončené lobem, ale poté nedokázala sadu dopodávat a při setbolu se jen ohlédla po returnu.

Karolina Muchova is forced to retried from her match