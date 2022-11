Dvacetiletá Kosťuková je vycházející hvězda světového tenisu. Juniorská šampionka Australian Open z roku 2017 se rychle vydrápala do elitní padesátky rankingu WTA. Pozornost na sebe ale strhává i mimo kurt. A to nejen díky svůdným fotkám v bikinách, kterými zásobuje svůj Instagram.

Hvězdná tenistka je na holky? Absolutní dno, je to jako rakovina, zní z Ruska

Rodačka z metropole Kyjeva budí rozruch hlavně svými emotivními zpověďmi o válce v její zemi. Když Rusové napadli Ukrajinu, byla na tom psychicky tak špatně, že dokonce musela vyhledat psychologa.

„Někdy ani nevím, pro co žiju… Začala jsem chodit k psychologovi a jsem za něj vděčná, protože mi neskutečně pomohl,“ svěřila se Kosťuková letos v létě.

Po vypuknutí války vyzvala ATP a WTA k vyloučení ruských a běloruských hráčů a hráček z turnajů po vzoru ostatních sportů. Na grandslamovém US Open pak odmítla podat ruku Viktorii Azarenkové z Běloruska, které se podílí na okupaci Ukrajiny. „Pro mě je to osobní záležitost. Ale ne kvůli tomu, že to je přímo Vika,“ odvětila.

Nechce hrát proti Rusce. Ukrajinská tenistka Svitolinová odstoupila z turnaje

Když hrála tento týden na svém posledním turnaji sezony v mexické Guadalajaře, doslova trpěla. Kosťuková má strach, že Rusové použijí atomovou zbraň. „Poslední dny jsem byla velmi nervózní. Každý den, těsně předtím, než jdu spát, přemýšlím o tom samém: Bude dnes jaderný útok? Co se stane, až se příště probudím? V takové situaci nikdy nevíte, co můžete čekat.“

Kosťuková nechápe, proč Rusové zabíjí civilisty. „Nedávno zaútočili na centrum Kyjeva, je dva dny po tom, co jsem odtamtud odjela. Útoky proti civilistům nedávají žádný smysl,“ žasne. „Mému tenisovému kolegovi dokonce zabili jednoho z rodičů. Pro mě je ta situace téměř nepopsatelná.“

Mladá ukrajinská hvězdička se s tíživou situací těžce vyrovnává. „Je jasné, že kromě toho všeho mám také své vlastní problémy, stejně jako kdokoli jiný. Doufám, že moje profesionální kariéra kvůli tomu předčasně neskončí, protože je to pro mě vyčerpávající,“ svěřila se.