Ruský tenista Daniil Medvěděv slaví životní triumf, poprvé v kariéře vyhrál grandslam. Naopak Novak Djokovič si musel po finále US Open osvojit roli poraženého, což je pozice, kterou poslední dobou na turnajích "velké čtyřky" příliš nepoznal. Letos už vyhrál Australian Open, French Open i Wimbledon, ale vysněný čtvrtý kalendářní korálek v řadě nepřidal.

Srbský tenista Novak Djokovič ve finále US Open. | Foto: ČTK

Jistě, pětadvacetiletý Medveděv je skvělý tenista a bylo jen otázkou času, kdy se i on dočká svých grandslamových vavřínů, jen málokdo ale čekal, že by to mohlo být už letos. Djokovič přijel do New Yorku vybaven náramnou formou, ocelovým odhodláním a sebevědomím srbského válečníka.