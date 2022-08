S Magdalenou Smékalovou jste kamarádky, jak bylo těžké proti ní nastoupit ve finále Pardubické juniorky? Určitě to bylo těžké, ale snažila jsem se tuto skutečnost nevnímat. Ale opakuji. V poslední době jsem s ní strávila strašně moc času na zlatém mistrovství Evropy do šestnácti let. Jsem ráda, že jsem to ustála a Pardubickou juniorku vyhrála.

Dá se najednou přepnout v hlavě ve smyslu: Teď to není moje kamarádka, nýbrž soupeřka?

Nejde to jinak. Musíte umět přepnout. Přestala jsem na to myslet a brala Majdu jako každou jinou soupeřku. Snažila jsem se soustředit na každý fiftýn a svoji hru jako celek. Ji jsem raději moc nevnímala (úsměv).

Jaké to je zařadit se po bok hráček jako Mandlíková, Novotná, Kvitová, Krejčíková?

Byl to jeden z důvodů, proč jsem chtěla Pardubickou juniorku vyhrát. To se mi povedlo a je to neskutečný pocit. Jsem ráda, že se objevím na tabuli vítězů.

Co pro mladou dívku, jako jste vy znamená Pardubická juniorka?

Pardubická juniorka to je dlouholetá tradice. Strašně ráda jsem na ni jezdila. Vyhrát ji byl jeden z mých tenisových plánů.

Do Pardubic jste přicestovala jako hlavní favoritka. Jaké to bylo poslouchat ze všech stran: Musíš ji vyhrát a nedostávalo vás to pod tlak?

Samozřejmě, že jsem se pod nějakým zvýšeným tlakem ocitla. Ale snažila jsem se ho odbourávat a nevnímat, že jsem první nasazenou. Každý, kdo se v této roli ocitl, tak zná ten pocit. Vůbec jsem hned nepomýšlela na celkové prvenství, ale koncentrovala jsem se na následující zápas.

Potkaly vás po cestě na český mládežnický Olymp nějaké komplikace?

Ač to tak podle skóre nevypadá, tak se jednalo o vyrovnané zápasy. Stejně jako hodně lidí tady jsem měla zdravotní problémy. Bylo těžké se s tím vypořádat. Někdo to zvládl lépe, někdo hůř. Naštěstí jsem patřila do té první skupiny.

Jaké jsou vaše tenisové přednosti a kde naopak musíte přidat?

Musím zapracovat na silných stránkách, aby byly ještě silnější. Myslím, i že všechny údery mám srovnatelné. Podle mě nemám žádný úder o tolik horší než ostatní. Jednou mám silnější forhend druhý den bekhend. Preferuji celodvorcový tenis s útočným pojetím.

Za silnou stránku můžete považovat i vaše vysoké sebevědomí, co vy na to?

Na silné psychice se snažím hodně pracovat. Vyzkoušela jsem si na Grand Slamu, že sebevědomí je strašně důležité. Dříve mi chybělo, beru to dál s pokorou, ale myslím si, že jsem se v tomto ohledu hodně zlepšila.

Říká vám vůbec něco pojem nervozita. Do finále Pardubické juniorky jste totiž nakráčela jako obhájce titulu na Roland Garros.

(smích) No ono to jen tak vypadá, protože nervozitu nechci dávat na sobě znát. Naopak. Před každým zápasem jsem nervózní. Na druhou stranu ta zdravá nervozita je prospěšná. Tím, že se jsem se dostala nahoru, tak ze mě nervozita spadla rychleji.

Setkání s modlou

Jak se bude dál vyvíjet váš tenisový život?

Momentálně se chystám na turnaj ITF 1. A ty další plány, to ještě úplně nevím. Na začátku listopadu nás právě s Majdou čeká v Turecku mistrovství světa družstev do 16 let.

A kde se vidí Tereza Valentová v dospělém věku?

Pro mě jsou nejdůležitější věcí asi účasti na Grand Slamech. Budu se snažit makat a žebříčkem WTA se šplhat nahoru. Snad budu co nejvýš.

Konkurence v českém ženském i juniorském tenisu je obrovská. Jsou vaše předchůdkyně vzorem?

Všechny hráčky jsou pro mě vzorem, protože ve své kariéře už něco dokázaly. Vítězství na Juniorce jsem se jim alespoň trochu vyrovnala.

Vy prý ale máte mužský idol tenisty?

(směje se) Jo jo. Novaka Djokoviče. Spousta lidí ho nemusí, ale mě se líbí jeho hra. V ženském tenisu žádný vyložený vzor nemám. Od každé si snažím brát něco.

Setkala jste se někdy se svou modlou?

Ano. Jednou. Radek Štěpánek chvíli trénoval Djokoviče a já jsem jim tam sbírala míčky. Bylo to hezké.

Lze vás považovat za další velký talent českého ženského tenisu. Kde se každoročně berou?

Holky hrají tenis hodně, takže z toho množství se dá vybírat. Kluci dávají přednost fotbalu nebo hokeji. Podle mě nás dost začalo hrát také v době, kdy české ženy vyhrávaly Fed Cup.

Dostat se do ženské reprezentace přes sestry Fruhvirtovy, Bejlek, Noskovou a další bude asi pořádná fuška, co říkáte?

No to už vidím teď. Na druhou stranu nemůže být větší motivace než se probojovat do ženského nároďáku. Touha být v reprezentaci žene asi každou z nás. Mě tedy určitě. Udělám všechno proto, abych se tam jednou v budoucnu objevila.