Turnaje se ještě nějakou dobu nebudou moci hrát, a tak se tenisté pustili alespoň na virtuální kurty. Tradiční madridský Mutua Open se totiž odehrává ve formě počítačové hry. Každý z přihlášených dvaatřiceti hráčů a hráček tak vezme do ruky ovládací zařízení a vyzkouší si trochu jiný tenis.

To vše ve prospěch dobré věci, výtěžek totiž půjde na konto tenistů z nižších pater žebříčků, pro které je přerušení sezony mnohdy velkým finančním problémem.

Madridského turnaje se účastní i Karolína Plíšková, které los do skupiny přisoudil trojici Ferrová, Bencicová a Suárezová. Na úvod změřila síly s prvně jmenovanou soupeřkou z Francie a nevyšla z toho nejlépe. Prohrála 0:3. "Tak můj historicky první online tenisový zápas skončil porážkou," přiznala na sociální síti. "Rozhodně ne královna konzolí," připojila vzkaz v angličtině naznačující, že na skutečném kursu se cítí lépe.

Však také pár dní před startem turnaje v rozhovoru pro web WTA žádala fanoušky, zda by se mezi nimi našel nějaký zkušený hráč počítačových her a poskytl jí trenérské rady. Ač se dle fotografie zdá, že dobrá nálada českou tenistku ani po nezdaru neopouští, do dalších duelů by se rady možná hodily.