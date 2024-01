Dvě české tenistky budou v Melbourne Parku usilovat o postup do semifinále Australian Open. Barbora Krejčíková vyzve ve čtvrtfinále prvního grandslamu sezony obhájkyni titulu a světovou dvojkou Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Devatenáctiletá Linda Nosková bude usilovat o premiérový postup do semifinále grandslamu proti Ukrajince Dajaně Jastremskové.

Barbora Krejčíková je na grandslamovém Australian Opena ve čtvrtfinále. | Foto: ČTK/AP Photo/Louise Delmotte

Krejčíková by se měla představit na největším kurtu Areně Roda Lavera v úterý v 10:45 SEČ. Turnajová devítka vyrovnala postupem do čtvrtfinále v Melbourne své předloňské maximum. „To poslední čtvrtfinále si tady už moc nepamatuju. Letos je nový rok a jiný turnaj. Jdu postupně dál a snažím se bojovat o každý míč,“ řekla osmadvacetiletá tenistka z Ivančic.

Krejčíková ve čtvrtinále narazí na Bělorusku Sabalenkovou. Se světovou dvojkou a úřadující šampionkou má zatím negativní skóre 1:5. Přestože s ní prohrála poslední tři zápasy, vloni ji porazila v Dubaji.

„Bude to složité. Aryna hraje dobře a má to tu ráda. Čekám, že to bude těžké, ale i já se každý zápas zlepšuji a na toto utkání se těším,“ dodala Krejčíková.

Obhájkyně trofeje budí strach. V Melbourne zatím ztratila pouhých jedenáct gemů, z toho pět proti mladičké Brendě Fruhvirtové.

Nosková v Melbourne udivuje

To jiná česká teenagerka Nosková se v turnaji stále drží. Devatenáctiletá česká hráčka si ve středu zahraje o své první grandslamové semifinále proti Jastremskové. Utkání začne ve 2:00 SEČ a zahájí program v Areně Roda Lavera.

Padesátá hráčka světa si může v Melbourne vylepšit už počtvrté grandslamové maximum. Dosud byla nejdále vloni ve 2. kole Roland Garros a US Open. Mezi osm nejlepších hráček postoupila poté, co jí Ukrajinka Elina Svitolinová vzdala osmifinálový duel v prvním setu za stavu 0:3 kvůli bolesti zad. Předtím Nosková vyřadila ve 3. kole světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

S Jastremskou se Nosková utká poprvé. Třiadvacetiletá Ukrajinka prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a v 1. kole porazila wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou.

„Hraje velmi dobře. Ještě jsme se spolu neutkaly, takže nevím, jak hraje. Myslím, že je velmi agresivní hráčkou a budeme mít mezi sebou hodně výměn. Bude to těžký zápas. Budu se na ní připravovat jako na každou další hráčku. Jsem ve čtvrtfinále grandslamu, v téhle fázi nedostanu nic zadarmo,“ uzavřela Nosková.