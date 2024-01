Barbora Krejčíková opět zůstala v Melbourne před branami semifinále. Česká tenistka ve čtvrtfinále Australian Open nestačila na úřadující šampionku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světové dvojce podlehla 2:6 a 3:6. Ve středu se pokusí postoupit do svého premiérovéo semifinále na grandslamu Linda Nosková.

Barbora Krejčíková se o překvapení nepostarala. Ani ona nedokázala vzít Aryně Sabalenkové žádný set. Běloruská dračice zasypala tenistku z Ivančic dvaceti vítěznými údery a šestkrát si sebrala podání. Zvítězila za hodinu a 11 minut.

Obhájkyni titulu z Melbourne se probojovala do šestého grandslamového semifinále za sebou. V bitvě o finále se Bělorusce postaví do cesty Američanka Coco Gauffová, která ovládla poslední major v New Yorku.

Krejčíková tak neprolomila černou sérii, která se táhne od triumfu na Roland Garros v roce 2021. Od té doby marně čeká na postup do grandslamového semifinále ve dvouhře. V Melbourne bude pokračovat už pouze v deblu.

O postup do semifinále zabojuje ještě devatenáctiletá Linda Nosková, která se ve středu od 2:00 SEČ utká s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou. Poslední českou semifinalistkou ve dvouhře na Australian Open je Karolína Muchová, která se mezi čtyři nejlepší hráčky dostala v roce 2021.

