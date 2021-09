Turnajová osmička Krejčíková si v závěru zápasu masírovala břicho, ztěžka dýchala a nechala se ošetřit v útrobách stadionu. Do šatny odcházela po mečbolu za pomoci lékaře.

"Nevím, co se přihodilo, ale nemohla jsem dýchat. Pokoušely se o mě mdloby a celý svět se třásl. Nic podobného se mi ještě nestalo," sdělila Krejčíková po zápase prostřednictvím organizátorů. Na tradiční tiskovou konferenci síly nenašla.

Už předtím bylo vidět, že ztěžka dýchá a maximálně využívala času, aby si oddechla, což se Španělce ani trochu nelíbilo. Za stavu 5:6 v koncovce druhé sady si Krejčíková vyžádala ošetření, při kterém na osm minut zmizela v šatně. Po návratu na kurt vyrovnala a tie-break zvládla bezchybně.

Španělka nebyla nadšená

Při prvním mečbolu poslala Muguruzaová return do autu a Češka jen zvedla unaveně ruku nad hlavu. U sítě se snažila Muguruzaové omluvit, ale naštvaná soupeřka jen zakroutila hlavou.

"Nechci o tom mluvit, udělejte si obrázek sami. Ale je fakt, že jsem jejím chováním v závěru zápasu nebyla nadšená," kabonila se Muguruzaová, která tak ani tentokrát nedošla na US Open dál než do osmifinále.

Vyčerpaná Češka pak seděla dlouho na lavičce s hlavou v dlaních a trenér Aleš Kartus starostlivě sledoval hráčku z ochozů. Lékař a fyzioterapeutka ji zvedli a doprovodili do šatny.

Krejčíková prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo světa. Pokud bude v pořádku, tak by o semifinále měla hrát se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.