Brněnská rodačka Krejčíková se naposledy dostala do finále turnaje WTA v lednu v Sydney, kde nestačila na Španělku Paulu Badosaovou. Od února do května ji zabrzdilo zranění lokte. Poprvé od ledna také vyhrála čtyři zápasy za sebou.

Sedmadvacátá hráčka světa Krejčíková oplatila Bencicové loňskou porážku z olympijských her v Tokiu, kde nakonec Švýcarka došla až ke zlaté medaili. Česká tenistka může získat čtvrtý singlový titul v kariéře, ve finále je posedmé.

"Byl to velmi těžký zápas. Obě jsme od úvodu hrály velmi dobře a rozhodovaly maličkosti. Jsem ráda, že jsem dokázala udržet výkonnost po celé utkání. S Belindou se známe už od deseti let a vždycky jsou to mezi námi skvělé zápasy," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

V nedělním finále vyzve domácí Anett Kontaveitovou, nebo její krajanku Kaiu Kanepiovou. "Na finále se už těším. Pro turnaj je skvělé, že se do něj dostane jedna z domácích hráček. Věřím, že bude dobrá atmosféra. Fanoušci sice budou fandit soupeřce, ale to je v pohodě. I tak si to užiju," doplnila teniska z Ivančic.

První titul pro Češky

České tenistky Detiucová, Kolodziejová ve finále čtyřhry v Parmě porazily 1:6, 6:3 a 10:8 dvojici Rusová, Zidanšeková a mají první titul z okruhu WTA. V semifinále si Češky poradily poradily 1:6, 6:3 a 10:8 s česko-polskou dvojicí Renata Voráčová, Paula Kaniaová-Choduňová.

Kolodziejová i Detiucová, která do roku 2018 hrála za Moldavsko, dosud sbíraly tituly pouze na nižším okruhu ITF. Kolodziejová má navíc na kontě také triumfy ze čtyřhry na juniorském Australian Open a Roland Garros z roku 2015.

Účastnice letošních grandslamů Roland Garros a US Open Linda Nosková si hlavní soutěž ostravského turnaje Agel Open nezahraje. Sedmnáctiletá loňská vítězka juniorky na French Open prohrála na úvod kvalifikace s krajankou Nikolou Bartůňkovou 3:6 a 5:7. O rok mladší Bartůňková vyzve v nedělní finálové části Američanku Bernandu Peraovou, která porazila jinou Češku Barboru Palicovou 6:1, 6:3.

Bartůňková zvítězila nad Noskovou podruhé za sebou. Proti 105. hráčce světa uspěla také v květnu na antukovém turnaji W60 na pražské Štvanici. Tehdy vyhrála dvakrát 6:1.