České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly prestižní deblový turnaj v Indian Wells a získaly tak zároveň poslední titul, který jim ve sbírce velkých trofejí ze čtyřhry scházel. Ve finále kalifornského podniku, který je označován za pátý grandslam, porazily brazilsko-německý pár Beatriz Haddadová Maiaová, Laura Siegemundová ve třech setech 6:1, 6:7 a 10:7.

Český tenisový pár Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková s trofejí po vítězství na turnaji v Indian Wells 18. března 2023 | Foto: ČTK

České deblistky už v minulosti získaly trofeje ze všech čtyř grandslamů, společně navíc vyhrály Turnaj mistryň a mají i vzácné olympijské zlato. Titul z Indian Wells jim ale dosud unikal, maximem byla finálová účast v roce 2019. Naposledy před dvěma lety vypadly ve čtvrtfinále, vloni kvůli zranění Krejčíkové vůbec nestartovaly.

Do sobotního finále vstoupily první nasazené Češky razantně, velice rychle získaly vedení 4:0 a úvodní set získaly za pouhých 28 minut poměrem 6:1. Ve druhé sadě se však hra vyrovnala a soupeřky šly po ztraceném podání Siniakové poprvé do vedení. V následujících gemech však neudržela servis žádná z dalších hráček a set tak postupně došel až do závěrečného tiebreaku.

Efekt Krejčíkové se Siniakovou. Mimo kurty se nepotkají, tenisově soupeřky drtí

Ten ovšem zvládla mnohem lépe brazilsko-německá dvojice, která v Indian Wells společně startovala úplně poprvé. Od stavu 4:3 získaly soupeřky českých tenistek hned tři body v řadě a zkrácenou hru ovládly 7:3.

O vítězkách rozhodl super tiebreak

Rozhodující super tiebreak však odstartovaly lépe favoritky finálového utkání. Soupeřky sice ještě dotáhly na 4:4, Češky pak ale třemi body opět odskočily a získaný náskok už nepustily. Vypjatý finálový duel uzavřela při druhém mečbolu Krejčíková nekompromisním returnem.

„Je to skvělé vyhrát další titul. Myslím si, že celý turnaj byl velice těžký. Cítila jsem, že jsme odehráli hodně vyrovnaných zápasů, obzvlášť na začátku. Jsem opravdu šťastná za to, jak dnešní utkání dopadlo,“ řekla Krejčíková na pozápasové tiskové konferenci.

Krejčíková se Siniakovou vyhrály v aktuální sezoně už 11 zápasů v řadě a jsou tak naprosto dominantním párem na okruhu WTA. Na čele žebříčku mají před druhým japonským párem Šuko Aojamaová, Ena Šibaharovová komfortní náskok 1209 bodů. Pro Siniakovou se jedná o celkový 22. titul v deblové kariéře, Krejčíková jich má na svém kontě 16.