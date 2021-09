Turnaj dvanácti ženských družstev se bude hrát v O2 areně a O2 universum na tvrdém povrchu od 1. do 6. listopadu. Předprodej vstupenek začne 6. října. Češky zahájí boje ve skupině 1. listopadu duelem s Německem a druhé utkání se Švýcarskem sehrají 4. listopadu.

Olympijské vítězky ve čtyřhře z Tokia Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková potvrdily start v českém týmu v turnaji tenisových družstev Billie Jean King Cupu v Praze. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl prezident tenisového svazu Ivo Kaderka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.