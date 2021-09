Ve čtyřhře se Krejčíková se Siniakovou představí na Turnaji mistryň potřetí za sebou. Nejlepšího výsledku dosáhly v roce 2018, kdy došly do finále. Spolu s nimi už má jisté místo i japonský pár Šuko Aojamaová, Ena Šibaharaová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.