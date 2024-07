Dříve bojovaly na kurtu bok po boku, byly nejlepší na světě. Slavný Wimbledonu společně dvakrát ovládly, když kralovaly jako parťačky v letech 2018 a 2022. Teď mohou české tenistky v All England Clubu slavit znovu, jen každá zvlášť. Barbora Krejčíková se představí ve finále singlu, Kateřina Siniaková zase v deblu. Bude to dnes v Londýně velký český den?

Hned dvě české tenistky budou dnes ve wimbledonském finále. Krejčíková zabojuje o první titul ve dvouhře z All England Clubu a druhý na grandslamech. Na londýnské trávě ji čeká od 15:00 SELČ turnajová sedmička Jasmine Paoliniová z Itálie. Kateřina Siniaková nastoupí ve finále čtyřhry, její spoluhráčkou je Američanka Taylor Townsendová.

"Doufám, že to bude hezký český den. Přeju jí (Krejčíkové), ať se jí zadaří, a doufám, že se zadaří i nám. Bylo by to skvělé, kdyby Česká republika měla takhle super den," přála si Siniaková.

Krejčíková může navázat ve Wimbledonu na loňský singlový triumf Markéty Vondroušové. "Nikdy bych nečekala, že postoupím do finále Wimbledonu. Čekám těžký duel. Pro nás obě to bude velké utkání," řekla novinářům Krejčíková, která může triumfem ve Wimbledonu napodobit zesnulou trenérku Janu Novotnou.

Po Wimbledonu se dají zase dohromady

Turnajová jednatřicítka je pátou českou tenistkou od roku 1993, která se do wimbledonského finále v singlu dostala. Může být také čtvrtou českou vítězkou po své bývalé trenérce Novotné (1998), Petře Kvitové (2011, 2014) a Vondroušové (2023). Neuspěla jen Karolína Plíšková před třemi lety.

Siniaková si zahraje o třetí titul ve čtyřhře z Wimbledonu, právě s Krejčíkovou triumfovaly v letech 2018 a 2022. Z grandslamů má celkem osm trofejí, letos už vyhrála s jinou Američankou Cori Gauffovou na antukovém Roland Garros. S Townsendovou narazí ve finále na kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

Vítězky sedmi grandslamových titulů ve čtyřhře přerušily na konci loňského roku spolupráci na popud Siniakové. Po Wimbledonu se ale na chvílí dá úspěšný pár znovu dohromady. Krejčíková se Siniakovou budou obhajovat na olympijských hrách v Paříži deblové zlato z Tokia. "Setkaly jsme se, domluvily jsme se a teď doufám, že budeme obě zdravé a budeme moc rády obhajovat zlato," prozradila Seiniaková.

Před startem pod pěti kruhy se společně představí také na domácím turnaji Livesport Prague Open na konci července. "Domluvily jsme se, abychom si spolu zahrály nějaké zápasy a zase si na sebe zvykly. Neočekáváme něco velkého, důležité pro nás bude zase spojit síly a připomenout si, jaké to bylo, když jsme spolu hrály, a abychom se připravily na olympiádu," vysvětlila Siniaková.