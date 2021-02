Na pár hodin se sice ocitla opět v nejistotě (zaměstnanec hotelu měl potvrzen covid-19), ale pak už mohla znovu na kurt.

„Vždycky je to šok, nevím, jak si co naplánovat. Snažím se ale tomu co nejlíp přizpůsobit a hlavně nad tím moc nepřemýšlet,“ uvedla pětadvacetiletá Krejčíková, jejíž kontrolní koronavirové testy vyšly negativně.

Co pro vás přerušení turnaje znamenalo?

Ráno jsem se byla otestovat a od té doby až do večera čekala na pokoji na výsledky. Věřila jsem, že jsem se s nakaženým do kontaktu nedostala, když jsem byla čtrnáct dní zavřená v jedné místnosti.

Na Instagramu jste sdílela fotografii, že teď na pokoji máte i balkon a situace je proto příjemnější. Změnila jste prostředí?

Po první karanténě jsme se přestěhovali, kam jsme chtěli. Teď už jsem tady na ubytování a hledala jsem něco, kde se dá aspoň otevřít okno, je tady navíc i balkon. Mám tak aspoň čerstvý vzduch, kdyby zase nastala situace jako předtím. Jsem taky ráda, že pokoj je teď trochu prostornější.

Jak jste se cítila, když vám oznámili, že čtrnáctidenní karanténa pro vás skončila?

Dostala jsem se z ní z devětadvacátého na třicátého ledna a jak mi řekli, že můžu odejít z pokoje, hned jsem šla. Ještě v noci jsem si zahrála na kurtu a další dny pokračovala v tréninku. Byla to úleva.

Barbora Krejčíková

narozena: 18. prosince 1995 v Brně

dvouhra:

nejvyšší umístění v žebříčku: 65. místo (26. října 2020)

první zápas na turnaji WTA v Austrálii: Davisová (USA) – Krejčíková 4:6, 6:4, 4:6

čtyřhra:

nejvyšší umístění v žebříčku: 1. místo (22. října 2018)

první zápas na turnaji WTA v Austrálii: Krejčíková/Siniaková – Aiavaová/Sharmaová (obě Austr.) 6:4, 2:6, 10:8

Jak se nyní v Austrálii liší tréninky oproti normálním podmínkám?

Je tu mnohem víc lidí, proto jezdíme do jiných areálů a na jiné kurty. Času na trénování je málo, protože abychom se tam všichni vešli, má každý svou část.

Jak karanténa ovlivnila vaši tenisovou přípravu?

Čtrnáct dní jsem netrénovala a hned čtvrtý den jsem hrála debl a pátý singl. Takže příprava byla opravdu špatná a taky podle toho hra vypadala. Všichni se cítíme tak, že jsme prostě rozsekaní.

Zvládla jste v pokoji aspoň trochu potrénovat?

Pokoj jsem měla třicet metrů čtverečných a se všemi věcmi tam nebyl prostor. Snažila jsem se všechno trochu uspořádat, jenže moc to nešlo. Tennis Australia se nám ale snažil co nejvíc pomoct. Dostala jsem kolo, pomůcky, činky, medicinbal a podle toho jsem se snažila poskládat kondiční tréninky, abych se udržela pořád v nějakém tempu.

Máte za sebou už také výhru v singlu. Jak jste se cítila?

Jsem ráda, že jsem ji vybojovala. Zápas to nebyl jednoduchý, chvilku jsem hrála dobře, pak zase špatně. Doufám, že příště to bude lepší.

Věříte, že v pondělí začne Australian Open?

Hlavně doufám, že se situace už nezkomplikuje a dohrajeme jak předturnaje, tak bude také Australian Open. Nikdo ale samozřejmě nemá věšteckou kouli a nikdo z nás neví, jak to dopadne. Všichni každopádně věříme, že tohle byl poslední problém, který tady nastal.

Je podle vás přerušení turnaje kvůli jednomu pozitivnímu případu vhodné řešení?

Myslím, že je to správné hlavně pro místní komunitu, když vím, čím vším si za poslední rok prošla. Je důležité, aby lidé byli zdraví a virus se tady nešířil. Je to ale důležité i pro nás, protože pokud nebudeme v bezpečí, žádný turnaj nezačne. Musíme udělat všechno pro to, abychom jako tenisté byli v pořádku a nepředstavovali riziko pro Melbourne.

Na turnaji jsou i další české tenistky. Jste v kontaktu?

Teď jsme se hodně viděly na tenise, ale předtím v karanténě jsem nikoho neviděla. Aspoň jsme se mezi sebou bavily, mluvila jsem s Bárou (Barbora Strýcová – pozn. red.) a bydlela jsem vedle Katky (Kateřina Siniaková – pozn. red.), takže jsme si volaly a psal. Hodně jsme řešily, kdo co dělá, na jaké filmy a seriály se dívá nebo kde si objednává jídlo. Komunikovaly jsme spolu, abychom se zabavily a něco taky trochu změnily.