Mezi muži dohrál také Jiří Lehečka, jenž nestačil na Christiana Garína z Chile 6:3, 6:7, 5:7, 1:6. Tomáš Macháč zase po více jak čtyřhodinové bitvě s Boticem Van De Zandschulpem prohrál 6:3, 6:7, 1:6, 6:3, 5:7.

Třiadvacátá hráčka světa Krejčíková potvrdila proti o dva roky mladší Contrerasové roli favoritky. V úvodním setu nepovolila své soupeřce ani gem a nadělila Mexičance „kanára“.

Ve druhé sadě sice vítězka loňského Roland Garros ztratila třikrát servis, díky čtyřem brejkům ale dovedla duel po hodině a 27 minutách k výhře. Šlo o její sedmé vítězství od návratu po únorovém zranění lokte. Rodačka z Brna vyzve v dalším kole Srbku Aleksandru Kruničovou.

„Myslím, že jsem hrála dobře. První kola jsou vždy těžká a nepříjemná. Měla jsem soupeřku, která tu hrála už tři zápasy a určitě byla dobře rozehraná. Byla jsem ráda, že jsem utkání zvládla takto ve dvou setech a postoupila. Věřím, že mi to pomůže. Mé výkony se zlepšují,“ řekla po utkání novinářům Krejčíková.

Spokojená debutantka

Svou předloňskou osmifinálovou účast na US Open nezopakuje Muchová. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce, která kvůli zdravotním potížím odehrála letos teprve 13. zápas, prohrála s wimbledonskou čtvrtfinalistkou Tomljanovicovou ve dvou setech. V první sadě přišla třikrát o svůj servis, a přestože se ve druhé části zlepšila a podávala za stavu 6:5 na získ sady, svou šanci nevyužila. Tomljanovicová následně vyhrála zkrácenou hru 7:5.

„Byl to hratelný zápas. Nepředvedla jsem ale úplně nejlepší výkon, takže jsem mohla těžko vyhrát. V lepších chvilkách jsem se chytala a doufala, že na to navážu. Jenže se to nepovedlo,“ uvedla Muchová.

Šestnáctiletá Bejlek se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a proti 35. hráčce světa Samsonovové mohla pouze překvapit. O sedm let starší Ruska však potvrdila stávající formu a vyhrála 11. zápas po sobě. Před US Open vyhrála také na turnajích ve Washingtonu a Clevelandu.

„Pro mě i celý tým znamená to přesto znamená velký úspěch. Zápas jsem si šla užít. Samozřejmě jsem dostala hodně tvrdý oříšek na začátek. Soupeřka vyhrála dva turnaje po sobě a bylo vidět, že je ve velké formě. Neskutečně podávala. Já jsem na kurtu nechala všechno, ale ona bohužel byla lepší,“ podotkla Bejlek.

Mladé české duo dohrálo

Dvacetiletý Lehečka neprošel do druhého kola ani při svém čtvrtém debutu na turnaji „velké čtyřky“ Nejvýše postavený český mužský zástupce na turnaji měl duel dobře rozehraný a po zisku první sady podával za stavu 5:3 na vedení 2:0 v zápase. Svůj servis však vzápětí ztratil a Garín dovedl utkání do tie-breaku, kde zvítězil 7:3.

V dalším průběhu pak Lehečka přišel o svůj servis ještě čtyřikrát a po více jak třech hodinách utkání prohrál. Přestože nasbíral deset es, udělal celkem také 66 nevynucených chyb. Šestadvacetiletý Garín narazí v další fázi na turnajovou osmnáctku Australana Alexe de Minaura.

„Myslím, že první dva sety a klidně jsem byl lepším hráčem. Akorát jsem nevyužil situace, které se mi nabídly. Soupeř se necítil dobře, nehrál svůj nejlepší tenis, a cítil, že při mé dobré hře nemá co nabídnout. Bohužel jsem však nebyl schopný tyto situace využít a po mentální i tenisové stránce jsem důležité momenty nezvládl. Škoda, že jsem nebyl schopný vzít tu šanci za pačesy,“ řekl Lehečka.

US Open skončilo i pro dalšího českého debutanta Macháče. Rodák z Berouna svedl s 22. hráčem světa a loňským čtvrtfinalistou Van De Zandschulpem pětisetovou bitvu, nakonec ale postup nevybojoval. Jeho soupeř si pomohl 17 esy a 68 vítěznými míči. Macháč prohrál po osmi zápasech.

„Kdyby mi ale někdo řekl, že vyhraju challenger a na grandslamu prohraju v hlavní soutěži s Boticem v pěti setech, bral bych to všemi deseti. Jde to až moc dobře a rozhodně toho využiju. Budu makat dál,“ dodal Macháč.