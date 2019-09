Aktuálně druhá nejlepší česká tenistka se do svého domovského klubu na Hanou ve středu přepravovala vrtulníkem.

„Abych mohla malým dětem ukázat krásný sport – tenis,“ vzkázala Petra Kvitová fanouškům na sociální síti.

Cesta vrtulnikem do Prostejova. Abych mohla malym detem ukazat krasny sport - tenis ❤ ? pic.twitter.com/gtcq3EZuHM — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 11, 2019

Pak už se společně s další ikonou prostějovského tenisu, Jiřím Novákem, věnovala tréninkové jednotce s těmi nejmenšími.

„Tyhle akce mám ráda a vždy se na ně velmi těším. Děti jsou spontánní a opravdu je tenis baví. Jsou strašně zaujaté a mají radost z toho, že si s námi můžou hrát, takže to je vždycky moc hezké,“ pochvalovala si Kvitová akci Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu.

„Někteří mají opravdu velkou ránu a někteří jsou na tom lépe technicky. Někdo zase líp běhá, každý má něco. Hlavní je, že všechny, se kterými jsem hrála, to hrozně baví.“

Devětadvacetiletá hráčka se po nezdaru na US Open i přes určité zdravotní trable připravuje na turnaje v Asii a ráda by se kvalifikovala na Turnaj mistryň.

„Chtěla bych se o to porvat, chci to zvládnout, abych mohla odjet na Turnaj mistryň do Šen-čenu. Na prvním místě je ale zdraví,“ upozornila světová sedmička.