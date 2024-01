Zpráva o tom, že Petra Kvitová čeká miminko, kterou jedna z nejúspěšnějších českých hráček tenisové historie oznámila s příchodem nového roku, vyvolala hned v prvních minutách nového roku nadšení mezi jejími kamarádkami i soupeřkami ze světa tenisových kurtů. K očekávanému narození potomka gratulovala Kvitové i řada hráček, které s mateřstvím už mají své zkušenosti.

Barbora Strýcová vyhrála podruhé Wimbledon | Foto: ČTK/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Jestli se dvojnásobná wimbledonská šampionka po narození dítěte vrátí k tenisu, nebo bude maminkou na plný úvazek, Kvitová zatím neoznámila, každopádně inspirace, jak případně skloubit obě životní role, kolem sebe má dostatek.

V posledních letech se totiž tenisových maminek objevilo opravdu požehnaně. A to i mezi českými hráčkami. A mnohé z nich dokázaly být po návratu i velmi úspěšné.

Jednou z nich je i Barbora Strýcová. Svérázná tenistka sbírala nejen na grandslamových turnajích v ženském deblu jeden úspěch za druhým včetně triumfu ve Wimbledonu, finále na Australian Open, Turnaji mistryň, bronzu na olympiádě či pěti titulech v týmovém Fed Cupu.

V březnu 2021 pak oznámila, že je těhotná, a na konci září přivedla na svět syna Vincenta. Na jaře loňského roku se pak k tenisu ještě na nějaký čas vrátila.

Novoroční překvapení tenistky Kvitové. S manželem očekávají miminko

A návrat to byl velkolepý. Vyvrcholil na červencovém Wimbledonu, kde celý tenisový svět se zatajeným dechem sledoval její jízdu turnajem po boku čínské hráčky Sie Šu-wej, kterou nezastavila ani ve finále australsko-belgická dvojice Storm Hunterová/Elise Mertensová. Sedmatřicetiletá maminka Strýcová po zásluze zvedla nad hlavu jednu z nejoceňovanějších tenisových trofejí. I úplná tenisová tečka byla úspěšná. Posledním turnajem plzeňské rodačky bylo US Open, kde došla v mixu až do čtvrtfinále. V listopadu pak oznámila, že čeká druhé dítě.

Clijstersová a další

Strýcová ale není jedinou tenistkou, které sbíraly úspěchy i poté, co se jim narodilo dítě (či děti). Někdejší světová jednička Kim Clijstersová dokázala po narození potomka získat ještě tří grandslamové tituly a triumfovala i na Turnaji mistryň.

Vavříny po návratu z mateřské sbírala i ruská hráčka Vera Zvonarevová, která v létě 2016 oznámila, že je vdaná a má dítě. K tenisu se posléze vrátila, v roce 2020 vyhrála čtyřhru na US Open a v uplynulém roce i Turnaj mistryň.

Vondroušová o olympijské sezoně: V Paříži chci navázat na finále z Tokia

Když se podíváme do vzdálenější tenisové historie, najdeme i další hráčky, které ovládly některý z grandslamových turnajů poté, co porodily dítě. Podařilo se to slavné Margaret Courtové už v sedmdesátých letech minulého století, v roce 1980 pak Wimbledon coby maminka vyhrála Evonne Goolagongová.

V nadcházející sezoně plánují další hráčky s mateřskými povinnostmi vzít znovu do ruky raketu. Znovu tak uvidíme třeba bývalé světové jedničky Naomi Ósakaovou či Angelique Kerberovou.