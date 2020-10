Kvitová se porve o semifinále. Musím hrát agresivně, plánuje

Jak ten čas letí… Je to už osm let, co Petra Kvitová protančila na pařížském antukovém plese až do semifinále. „Ukázala jsem soupeřkám, že mi to jde i na tomto povrchu,“ vzpomíná po letech. Tehdy v roce 2012 už měla titul z Wimbledonu, ale prašný oranžový parket Rolanda Garrose měl patřit jiným favoritkám. Nevyzpytatelná Češka ovšem zářila.

Česká tenistka Petra Kvitová v osmifinále French Open | Foto: ČTK / ČTK