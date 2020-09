Karolína Plíšková zahajovala newyorský turnaj na největším světovém dvorci. Po drobném zaváhání v prvním setu porazila Ukrajinku Anhelinu Kalininovou 6:4 a 6:0. "Na konci prvního setu jsem našla servis a pak už to bylo dobré," řekla.

Podruhé v kariéře hraje US Open z pozice nejvýše nasazené. V roce 2017 byla první hráčkou žebříčku, letos je jedničkou, jelikož Australanka Ashleigh Bartyová a Rumunska Simona Halepová kvůli obavám z koronaviru do Ameriky nepřijely.

"Tím, že rok je celý divný, tak mi to ani nepřijde. Jindy mi přijde nasazení jedno, ale teď je mi úplně jedno. Chvilku jsem měla záblesky hry jako jednička a jindy jako padesátka," řekla. "Rozhodně se teď cítím o hodně líp, než když jsem tady byla jednička v roce 2017. To se nedá srovnat," dodala. Před třemi lety došla do čtvrtfinále.

V utkání bez diváků už se cítila lépe než minulý týden na přípravném newyorském turnaji, kdy svůj první zápas prohrála. "Začínám si zvykat. Už jsem věděla, jaké to je, a minulý týden na sedmnáctce to bylo chcíplejší než tady," poukázala Plíšková na fakt, že na centrkurtu pár lidí přeci jen bylo. Zápas můžou sledovat hráčky a hráči ze svých boxů. "A ten kurt, i když je to obrovský stadion a bez lidí působí pustě, tak má svoji atmosféru."

Zmíněné boxy vytvořili pořadatelé po nasazené hráče a hráčky a bývalé šampiony turnaje. Mají v nich zázemí a můžou v nich trávit čas. "Je to super, nejlepší část čehokoli, co tady v té bublině je. To je náš obývák," prohlásila Kvitová, která si poradila na úvod s Rumunkou Irinou Beguovou po setech 6:3 a 6:2.

Divné tiskové konference

Kvitová má za souseda Bulhara Grigora Dimitrova a v boxu vedle televizí a dvou gaučů třeba i reprobedny, z kterých si pouští českou muziku, a také masážní stůl. Na sociálních sítích ukázala, jak tam s trenérem a fyzioterapeutem hrají nožičky. "Já si tam čtu, volám a máme tam i mašinu na kafe, což je skvělé," prozradila.

V boxu tráví čas ráda. Na hotelu to přijde dvojnásobné vítězce Wimbledonu ponuré. Ale ocenila hostitele, kteří se snaží tenistům život za zavřenými dveřmi zpestřit. "Máme tam ping pong, playstation, i když na to já moc nejsem. Venku je i letní kino s televizemi a pouští se tam většinou sport. Venku to je příjemnější, tam lidi chodí jíst a popovídat si," řekla. Jídlo z oblíbených restaurací si objednává přes aplikace a nechává vozit. "Zvláštní je to pak jíst na klíně z umělohmotné misky," doplnila Kvitová.

Osamocené jsou hráčky i při tiskových konferencích. "To je tak divné," smála se Kvitová, když čekala na spojení s médii z různých koutů světa do videokonference. Před sebou má na sedadlech, kde normálně sedávají žurnalisti, jen televizi. "Vidím vás malé a ten, kdo se zrovna ptá, tak se zvětší," popsala Kvitová. Na konci rozhovoru povinně nasadila roušku, další nezbytnou část opatření, a odešla.