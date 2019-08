Kvitová první kolo zvládla. V českém derby přehrála Allertovou

Petra Kvitová postupuje na tenisovém US Open do druhého kola. V zápase proti krajance Denise Allertové ztratila jen šest her.

Česká tenistka Petra Kvitová na Wimbledonu | Foto: ČTK/AP/Tim Ireland

Devětadvacetiletá Kvitová vybojovala 430. výhru v kariéře a potvrdila, že s krajankami často neprohrává. Celkově si bilanci s Češkami vylepšila na 46:10 a na grandslamu s nimi neprohrála ani jednou, potřetí uspěla na US Open. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová má od Roland Garros problémy s předloktím levé ruky a před US Open absolvovala v Americe jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála. Předloktí stále není ve stoprocentním stavu, proto měla tejp a přes něj rukáv, ale v tréninku i v utkání s Allertovou švihala bez omezení. V prvním setu dobře podávala a o tři roky mladší soupeřce povolila jen dvě hry. Do brejku šla i ve druhé sadě, ale v osmé hře o výhodu přišla. Vzápětí ale získala počtvrté v utkání podání Allertové a při svém servisu duel ukončila, i když musela ještě odvracet brejkbol. Při prvním mečbolu pak Allertová netrefila return do kurtu. "První set mi hodně pomohl. Vím, že Denisa umí hrát velmi dobře. Snažila jsem se ji dostávat pod tlak při jejím servisu a vyšlo to," řekla Kvitová na kurtu.

Autor: ČTK