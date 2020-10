Tu však čeští fanoušci v Ostravě neuvidí. Semifinalistka nedávno skončeného Roland Garros se rozhodla sezonu ukončit pro náročný program, který v posledních týdnech byl. "Mé tělo není ready na to být v plném zápřahu a hrát na tvrdém povrchu. Nejde o jednotlivé zranění, ale o obecné vyčerpání těla. Je to o tom, abych se nezranila více," řekla ve videorozhovoru s médii.

Osmá tenistka aktuálního žebříčku ženské dvouhry si v letošním roce vybojovala účast ve finále v katarském Dauhá, v Paříži pak došla mezi nejlepší čtyři, kde ji vyřadila Američanka Keninová. "Je jasné, že mi je Ostrava blízká, ale nebudou diváci a nevím, jestli by to tělo vydrželo. Je mi to líto, ale musím dbát na moje zdraví, to je nejdůležitější," mrzí Kvitovou.

To Karolína Plíšková do Ostravy přijede, pak sezonu ukončí. "Je to aspoň takové symbolické, protože v České republice jsem začínala prvním turnajem po obnovení sportu a teď ho tu budu před jeho zrušením zase končit," poznamenala.

A přidala i další slova zdůvodnění, proč se klání chce zúčastnit. "Upřímně, kdyby se nehrálo v Ostravě, sezónu bych ukončila úplně, ale chci se aspoň takhle rozloučit a poděkovat českým fanouškům za podporu v téhle složité době," podotkla s tím, že ji štve, že právě fanoušci u toho nebudou moci být osobně.

Plíšková se na ostravský turnaj připravuje ve španělské Malaze, kde si pochvaluje výborné tréninkové podmínky. Na uplynulém Roland Garros vypadla ve druhém kole s Lotyškou Ostapenkovou, předtím byla ve finále v Římě.