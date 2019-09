Turnaj nejlepších tenistek kalendářního roku se po pěti letech rozloučil se Singapurem a letos se odehraje v čínském Šen-čenu. Jistou účast už mají Ashleigh Bartyová, Simona Halepová a česká jednička Karolína Plíšková. Podívat by se tam chtěla i Kvitová, i když ji dlouho limitovalo nepříjemné zranění ruky.

„Dělám vše pro to, aby ruka vydržela. O Šen-čen bych se však chtěla porvat. Když to ale nevyjde, tak to holt nevyjde. Momentálně je zdraví na prvním místě,“ prohlásila před asijským turné.

V „race“ žebříčku letošního roku jí nyní patří šestá pozice a pomohlo jí právě semifinále ve Wu-chanu, kde padla v těsném souboji s Američankou Alison Riskeovou.

„Je fajn, že jsem se poprvé od Stuttgartu dokázala dostat do semifinále, poté co jsem v sezoně měla potíže. Pomalu znovu nacházím svou hru, což je příjemné zjištění,“ řekla Češka po úspěchu na čínském turnaji.

Rozhodne Peking?

Boj o vstupenky do Šen-čenu bude ještě hodně zajímavý, ale napovědět by měl již probíhající štědře dotovaný turnaj v Pekingu. Do čínské metropole se sjely všechny hráčky ze světové špičky.

Nic jistého zatím nemá ani Kvitová, která se v úvodním představení utká s oblíbenou sokyní Kristinou Mladenovicovou z Francie, s níž má bilanci 8:1. V dalším pokračování by ji pak případně čekala Belinda Bencicová. Tento souboj by mohl hodně napovědět, protože Švýcarka drží 9. příčku.

Pro českou tenistku by byla účast na setkání nejlepších tenistek již sedmou v kariéře. Na vítězství přitom dosáhla jen při své premiéře. Dočká se i letos?





Žebříček 2019

1. Ashleigh Bartyová – 5836 bodů

2. Karolína Plíšková – 5315

3. Simona Halepová – 4962

4. Bianca Andreescuová – 4737

5. Naomi Ósakaová – 4311

6. Petra Kvitová – 4196

7. Serena Williamsová – 3935

8. Elina Svitolinová – 3845

9. Belinda Benčičová – 3650

10. Kiki Bertensová – 3545