Uvnitř jsem tak nějak v klidu, říká Kvitová před US Open. Prsten nosí i při hře

ČTK

Českou tenisovou jedničku Petru Kvitovou povzbudila před startem US Open finálová účast na generálce v Cincinnati, do posledního grandslamu sezony jde ale bez výrazného očekávání. Dvaatřicetiletou rodačku z Bílovce přibrzdil během léta zánět v zápěstí, v tuto chvíli se nicméně cítí být v pořádku. Utkání dnešního 1. kola s Ruskou Erikou Andrejevovou by měla sehrát i se zásnubním prstýnkem od trenéra a přítele Jiřího Vaňka.

Česká tenistka Petra Kvitová | Foto: ČTK