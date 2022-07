Bouzková hladce postoupila do osmifinále, Veselý dostal výprask od Američana

Ty ale Bogdanová nevyužila a Kvitová se tak radovala z vítězství ve zkrácené hře a postupu do třetího kola. „Sice jsem hodně vedla, ale spoustu gamů jsem urvala na morál. A z toho jsem nějak zvadla, na konci jsem byla úplně vycucaná,“ řekla po utkání dvojnásobná vítězka travnatého grandslamu z let 2011 a 2014.

Pro Kvitovou bude povrch výhodou

Ve 3. kole čeká dvaatřicetiletou tenistku světová čtyřka Paula Badosaová. „Vlastně jsem s ní trénovala před turnajem v Eastbourne. Byl to dobrý trénink, velmi agresivní z obou stran. Právě na tohle bych měla být připravená,“ řekla o Španělce Kvitová, která turnaj v Eastbourne opanovala.

Pro Badosaovou znamená travnatá část sezony tu nejméně oblíbenou, v loňském roce ale došla až do osmifinále Wimbledonu, nad její síly byla Česka Karolína Muchová, které podlehla 6:7 a 4:6. „Myslím, že má raději tvrdý povrch a antuku než trávu. Doufám, že to bude moje výhoda. Určitě to bude skvělý zápas, těším se na něj,“ věří Kvitová v sílu povrchu, na kterém tradičně předvádí útočnou hru od základní čáry podpořenou tvrdým servisem.Jediné vzájemné klání se datuje do roku 2020, kde Kvitová na Australian Open zvítězila 7:5 a 7:5.

Povede se české tenistce v sobotním zápase navázat na dobré výkony a přiblížit se závěrečným bojům v cestě za titulem?