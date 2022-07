Černý den na Wimbledonu. Po slibném úvodu končí Krejčíková, vypadla i Kvitová

„Před Eastbourne mi zase nateklo zápěstí, udělal se mi v něm zánět. Už asi čtrnáct dní beru léky a hrála jsem pod prášky proti bolesti. Není to nic příjemného. Říkala jsem si, že to nějak překonám, což se asi i stalo. Někdy jsem možná ruku neměla tak silnou, jak bych chtěla, viklala se mi raketa, ale na to jsem od operace zvyklá,“ přiznala Kvitová, která po příletu vyhledá pomoc doktor.

Řada šancí

V prvním setu byla Kvitová blízko k výhře, nadějné vedení 5:3 ale ztratila. Řadu šancí měla česká tenistka i ve druhém setu, avšak nakonec nevyužila řadu nabídnutých brejkbolů a prohrála i ve druhé zkrácené hře. „Kdybych vyhrála set, mohl být zápas úplně jinačí, takže mě mrzí, že jsem ten gem nedotáhla. Nicméně už před tím jsem na servisu tahala za kratší konec. Paula začala od prvního brejku líp returnovat a tlačila mě. I když jsem podala dobře, ona dostala míč zpátky. Ale ten set jsem mohla dotáhnout,“ připustila Kvitová.

Českou bojovnici tak čeká kvůli poraněnému zápěstí nesupřesněná pauza.