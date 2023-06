KVÍZ: Zářili zde Krejčíková, Kodeš i král Nadal. Co všechno víte o French Open?

Na obzoru Eiffelovka, cihlově oranžové kurty a výjimečná atmosféra, prosycená vůní croissantů. To je tenisový grandslam French Open, jeden z tradičních vrcholů sezony. Co všechno víte o největším antukovém klání, na kterém zanechali silnou stopu i tenisté a tenistky z Česka? Ověřte si to v kvízu Deníku.