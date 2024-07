Čeští tenisoví fanoušci se po pražském turnaji Livesport Prague Open začnou učit nové jméno. Ve svém domácím prostředí totiž exceluje teprve šestnáctiletá Laura Samson. Mladá hráčka, která si zkraje roku nechala změnit jméno ze Samsonová na Samson, vyřadila i svoji krajanku Kateřinu Siniakovou, postoupila do semifinále a míří za obrovským skokem vzhůru v žebříčku WTA.

Ještě v loňském roce nastupovala na turnajích jako Laura Samsonová, od letošního ročníku už ji ale na tabulích na kurtech uvidíte jen jako L. Samson. Mladá česká tenistka se odhodlala ke změně příjmení na začátku tohoto roku, aby se vyhnula záměně se světovou třináctkou Liudmilou Samsonovovou (v angličtině Samsonova) z Ruska.

„Byl problém, že jsem dostávala její výplety raket, všichni si myslí, že jsem její ségra. Trošku mě to štvalo. Pro obě strany to pak už bylo otravné, i jsem se s ní bavila a ona si podle rozpisu taky někdy myslela, že hraje, a přitom jsem to byla já,“ vysvětlovala talentovaná hráčka letos v červnu v rozhovoru pro iDnes.cz.

Už pod novým jménem začala Samson sbírat úspěchy mezi dospělými a směle vykročila za svým cílem – dostat se do první pětistovky na světě. A už po prvních třech duelech domácího Livesport Prague Open je jasné, že česká tenistka na svůj cíl dosáhne a dokonce ho výrazně předčí.

Finalistka letošního juniorského Roland Garros vstupovala do turnaje jako 643. hráčka žebříčku, už v prvním kole ale porazila o téměř 200 příček lepší Taru Würthovou z Chorvatska. V osmifinále pak Samson udolala svoji krajanku Kateřinu Siniakovou, 38. hráčku žebříčku.

„Je to určitě zatím největší úspěch mojí kariéry. Mám hroznou radost, zápas jsem si moc užila. Po prvním setu jsem se uvolnila a začala jsem švihat, to bylo nejdůležitější. Diváci mi pomáhají vždy, začala jsem to vnímat později,“ rozplývala se šestnáctiletá tenistka po velkém úspěchu.

Bude české finále?

Její cesta turnajem tím ovšem zdaleka neskončila. Samson si ve čtvrtfinále poradila s Ruskou Oxanou Selechmetěvovou ve třech setech a postoupila mezi čtyřku nejlepších. V souboji s Polkou Magdalenou Frechovou může snít o českém finále, druhou dvojici totiž tvoří Linda Nosková a Magda Linetteová.

„Zápas jsem vydřela, byl fakt těžký. Byla jsem odvážná, prostě jsem se nebála a šla jsem do toho jako vždycky. I na důležité míče jsem zvládla zahrát winnery,“ radovala se usměvavá Češka po zvládnutém čtvrtfinále.

Už díky němu poskočila v žebříčku zhruba o 260 pozic, v novém týdnu by se měla pohybovat okolo 370. místa. Dál navíc může snít o prvním velkém úspěchu. Semifinálový zápas na jejím vůbec prvním turnaji WTA čeká mladou hráčku už v pátek dopoledne.

Očekávat se dá, že Samson bude mít ve Stromovce znovu výraznou diváckou podporu. Už během čtvrtfinále jí fandili z publika i Jan Kodeš a Jaromír Jágr. „Ty kráso, to jsem vůbec nevěděla. Je to super. Mám z toho radost, že se na mě dívali a fandili mi,“ zářila česká naděje.

Jméno Samson by si mimochodem měl zapamatovat i Jágr a fanoušci ledního hokeje. Starší bratr tenisové hvězdičky Oliver totiž září v juniorce pražské Sparty, loni zapsal dokonce první start v extralize a podíval se i do mládežnické reprezentace. Tahle rodina má zkrátka sportovního talentu na rozdávání.