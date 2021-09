Evropané potvrzují v bostonské hale TD Garden roli favoritů i při absenci největších hvězd Rogera Federera, Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala. Světový výběr tak má před závěrečným dnem exhibiční soutěže jen mizivé vyhlídky na to, že by v Laver Cupu dokázal poprvé zvítězit.

V sobotu vyhráli zápasy dvouher Stefanos Tsitsipas, olympijský vítěz Alexander Zverev i šampion US Open Daniil Medveděv. Světový výběr na rozdíl od pátku nebodoval ani ve čtyřhře, v níž Tsitsipas a Andrej Rubljov porazili Johna Isnera s Nickem Kyrgiosem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.