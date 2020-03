Pořadatelé Laver Cupu počítají i po nečekaném přeložení Roland Garros s tím, že se jejich exhibiční turnaj v Bostonu odehraje v původním zářijovém termínu. Francouzská tenisová federace v úterý odložila kvůli pandemii koronaviru antukový grandslam z května na přelom září a října, čímž se v kalendáři dostal do kolize nejen s Laver Cupem, ale i s několika turnaji ATP a WTA.

Pohár pro vítěze Laver Cupu. | Foto: ČTK

Organizátoři Ronald Garros svým rozhodnutím zaskočili tenisový svět a sklidili kritiku za to, že svůj krok dostatečně nekonzultovali. Na antuku by se tenisté měli vrátit týden po skončení US Open v době vrcholící sezony na amerických betonech od 20. září do 4. října.