Jde o syna ikonického „Iceborga“ Lea. Ten v osmnácti letech zažil ve Wimbledonu vítězný debut v soutěži juniorů, když Srba Marka Topoa porazil 6:3, 6:7 a 6:0.

„Být ve Wimbledonu je vždycky zvláštní, můj otec tady tolikrát hrál a vyhrál mnoho titulů,“ svěřil se Leo Borg. „Je to pro mě velmi speciální. Možná jednoho dne dokážu to, co můj otec.“

On the anniversary of his father’s most famous #Wimbledon win, Leo Borg wins his first round boy’s singles match at the All England Club… https://t.co/5gEmXD31ot