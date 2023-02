Strýcová se vrátí na kurty. Chtěla bych rozlučku s fanoušky, plánuje

Doba se ale postupně mění. Čeští tenisté postoupili po výhře v kvalifikaci 3:1 nad Portugalskem na zářijový turnaj Davis Cupu a budou se snažit navázat na dřívější výkony Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem, kteří populární týmovou soutěž opanovali v letech 2012 a 2013.

Sympatičtější byl starší model

Vítězství nad Portugalskem režíroval čerstvý čtvrtfinalista Australian Open a momentálně sedmatřicátý hráč mužského žebříčku ATP Jiří Lehečka, který vyhrál obě dvouhry, jeden bod přidal i Tomáš Macháč. „Měli jsme nějaké hluché roky, ale chtělo to čas. Kluci jsou mladí a myslím, že jejich čas přichází. Sbírají dost zkušeností a věřím, že budeme navazovat na výsledky, které předvedl Jirka v Austrálii. Máme teď před sebou půl roku. Bylo by dobré, kdyby se všem dařilo a poté jsme si řekli, že se nejedeme finále jen účastnit, ale udělat úspěch,“ věří kapitán Jaroslav Navrátil.

Jediný bod Portugalců přišel ve čtyřhře, ve které se mužské reprezentaci dlouhodobě nedaří – na svém kontě mají devět proher v řadě. Kapitán Jaroslav Navrátil tak hodlá pracovat na tom, aby jeho svěřenci čtyřhry v případě dobrého fyzického stavu zkoušeli i na mužském okruhu. „Je to o tom, aby Jirka a Tomáš nějaké debly hráli. Jirka teď nastoupil s Alexem Molčanem v Austrálii. U Tomáše na tom budu chtít s jeho trenérem zapracovat, aby jich na challengerech také hrál víc. Je to o zkušenostech a praxi,“ uvědomuje si Navrátil důležitost čtyřhry.

Djokovič? Stvořili jsme monstrum, říká Kyrgios. McEnroe věří v další tituly

Mužský tenis se na závěrečný turnaj, který se bude konat 12. až 17. září, vrací po dvou letech. Lehečkovi současná slova o individuálním úspěchu i tom týmovém v Davis Cupu lichotí. „Poslouchá se to hezky. Nechceme ale usnout na vavřínech. Cesta, kde chceme být, je ještě dlouhá, ale máme výborně nakročeno. Tenhle tým má do budoucna co nabídnout a budeme to chtít potvrdit i na ATP Tour v dalších týdnech a měsících,“ má jasno rodák z Prostějova

Kapitánovi Jaroslavovi Navrátilovi chybí starší model Davis Cupu, aktuálně ale existuje reálná šance, že se soutěž může k dřívějšímu formátu vrátit. Tenisová organizace ITF totiž rozvázala spolupráci se společností Kosmos, která změnu iniciovala. „Mělo to něco do sebe. Reprezentovali jsme v Česku i na venkovních kurtech, ale teď jsme vlastně od roku 2019 doma nehráli. Kdyby se ten starý systém vrátil, lidé by měli více šancí vidět Jirku Lehečku, Tomáše Macháče na vlastní oči. Také klukům by to prospělo a těšili by se na to. Z tohoto důvodu jsem zastáncem starého systému,“ dodává Navrátil.