Aktuální česká jednička v pondělí převzala dvě trofeje pro nejlepšího českého hráče a za posun na žebříčku ATP. Po parádním finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let na galavečeru Zlatý kanár v Přerově hýřil Lehečka sebevědomím, které si chce přenést do nové sezony.

„Mám kolem sebe tým odborníků, kteří tomu rozumí nejlépe v Česku,“ věří 21letý tenista v brzký posun do první padesátky světového žebříčku. Nejvýše byl 59., nyní mu patří 81. pozice.

Loni jste prohlásil, že cílem pro rok 2022 bude první světová stovka. Povedlo se, co bude dál? Jaké číslo mi řeknete letos?

Minulý rok jsem vám opravdu říkal, že bych se letos chtěl podívat do první světové stovky. Povedlo se mi to už někdy v únoru, takže jsem tento plán splnil rychleji, než jsem očekával. Motivace tam ale pořád je obrovská. Plány máme další a další. Moc se těším, co nabídne příští rok. Tento rok to byla první stovka, proč by to příští rok nemohla být první padesátka? Je to určitě reálné, pečlivě na tom pracujeme. Mám kolem sebe tým odborníků, kteří tomu rozumí nejlépe v Česku. Do příští sezony jdu hodně sebevědomý.

Během sezony jste měl určité výkonnostní výkyvy. Občas jste i prohrál s outsidery. Pracujete na tomto i po mentální stránce?

Určitě. Je to jedna z věcí, na kterých se během roku snažím pracovat pořád. Jak jste zmínil, je to jeden z důvodů, proč mi pár zápasů uteklo v těsných koncovkách, párkrát se mi nepovedlo potvrdit roli favorita. Mentální stránka hraje stejnou roli jako tenisová a fyzická. Myslím, že už v průběhu roku jsem na ní dokázal se svým týmem zapracovat. Posledních pár turnajů nevyšlo podle mých představ, ale zakončil jsem to dobře na turnaji Next Gen. To je určitě odpich do příští sezony.

Přesně tak, v Milánu šel vidět posun. Jaký byl pro vás Turnaj mistrů do 21 let zážitek?

Byl to nádherný zážitek. Jedna z nejkrásnějších tenisových akcí, jakou jsem kdy absolvoval. Doufám samozřejmě, že zažiji ještě něco krásnějšího (úsměv). Byl to turnaj, během kterého se ATP a organizátoři starali pouze o nás osm hráčů. Byl to prestižní a mediálně ostře sledovaný turnaj. Už jen to, že ho vysílalo 27 televizí po celém světě, to dokazuje.

Došel jste až do finále, takže fantazie se vším všudy?

Nebyla to výhra, ale nemůžeme chtít všechno. Myslím, že ty největší úspěchy ještě mám před sebou. Byl to určitě krásný zážitek.

V anketě Zlatý kanár jste obhájil dvě trofeje, to se vám do Přerova bude i v budoucnu jezdit s radostí, že?

Pokaždé, pokud mi to tenisový a přípravný program dovolí, se budu do Přerova vracet rád. Je to nádherná akce, na kterou se rád vracím. Organizátoři tady pro nás připravili krásné podmínky a ceny. Celkově je Zlatý kanár na vysoké úrovni. Pokud tam bude nějaké to ocenění, vždy si ho rád převezmu osobně.

Na pódiu padlo srovnání s Tomášem Berdychem a řekl jste, že byste rád byl jeho nástupcem. Neušil jste na sebe trošku bič?

Nenesu to jako tíhu. Spíš jako motivaci. Přeci jen, dosáhnout toho, co dokázal Tomáš Berdych, o tom sní každé malé dítě, když začíná držet tenisovou raketu. Nebude to nic jednoduchého, bude to dlouhá cesta. Myslím, že jsem splnil první krok – dostat se do první stovky a přiblížit se padesátce. Teď už to bude o detailech, jak budu schopný se prokousávat světovou elitou. Kdo ví, třeba skončím lépe, třeba hůř. To se nechám překvapit (úsměv).